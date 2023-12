Oroscopo, per questi segni zodiacali il 2024 sarà terribile: l’amore vi volterà le spalle

Il 2024 si preannuncia decisamente arduo in ambito sentimentale per questi segni zodiacali. Vediamo per chi si prospetta un anno avaro di soddisfazioni amorose

L’anno nuovo è alle porte e con lui le previsioni dell’oroscopo. Chiaramente ogni fase avrà dei suoi pro e contro, ma a quanto pare per alcuni segni non sarà un anno prolifico per quanto concerne l’amore. Non una bella notizia per chi sperava di poter invertire il trend nel 2024 e di poter trovare l’altra metà della mela.

Le stelle hanno in serbo per loro altro. Al momento però l’unica cosa certa è che difficilmente riusciranno ad avere fortuna nelle relazioni. In particolar modo sono quattro i segni zodiacali per cui non ci sono buone nuove all’orizzonte. Ma quali sono nello specifico? La paura che possa esserci anche il proprio è tanta per questo è giunta l’ora di scoprire le carte.

I segni zodiacali sfortunati in amore nel 2024

In pole position troviamo i Gemelli, ovvero il segno doppio per antonomasia. Ha bisogno di sentirsi coccolato soprattutto se le cose non gli girano nel verso giusto. Se pensa di non ricevere l’amore che ritiene di meritare scatta un gran bel problema che lo porta a troncare. Infatti non ama mantenere legami con persone che non danno tutte loro stesse.

A seguire troviamo il Leone. Al contrario dell’animale che lo rappresenta è un segno buonissimo. Chiede poco dalla vita. Vorrebbe solo qualcuno in grado di capirlo fino in fondo. Solo a quel punto riesce piano piano a mostrare il suo mondo interiore. Se però si sente tradito è la fine. Non concede quasi mai seconde chance, a maggior ragione in questa fase che si preannuncia complicata.

Il Sagittario invece è colui che ha un costante bisogno di conforto anche se ciò può portare problemi alla coppia. Nel nuovo anno vivrà momenti di pressione e quindi chi gli sta accanto dovrà fare incetta di pazienza per sopperire ai suoi sfoghi. Vive in un equilibrio precario che si spezza lo porta ad allontanarsi.

A sorpresa, tra i segni poco fortunati in amore nel 2024 c’è anche l’Acquario. Sono dei romanticoni e non vogliono mai vivere in casa da soli. Hanno sempre bisogno di una spalla. Se non la ritiene all’altezza però se la lascia alla spalle nel giro di poco tempo. Nel 2024 diventerà di gran lunga più saggio e quindi prenderà decisioni più razionali su tutti i fronti, anche quello amoroso qualora ce ne fosse bisogno.