Questi sono i migliori panettoni da acquistare al supermercato, secondo il Gambero Rosso

Il Natale è alle porte e gli scaffali dei supermercati sono già strapieni di confezioni di panettoni, ma quali sono i migliori da acquistare? Lo svela la classifica di Gambero Rosso

E’ iniziato il conto alla rovescia per la festa più attesa nel mondo ed è già corsa agli acquisti di confezioni di panettoni. Gli scaffali dei supermercati ne sono stracolmi, ormai, da settimane e a vederle, sono tutte accattivanti e perfette, tanto da rendere particolarmente ardua la scelta di quale comprare.

In commercio, possiamo trovare panettoni di ogni tipo, marchio e fascia di prezzo. Ma quali sono i migliori da acquistare per queste feste natalizie? A dare una mano a noi consumatori, come ogni anno, ci hanno pensato gli esperti del Gambero Rosso che, dopo aver esaminato attentamente i panettoni tra i più diffusi e venduti nei supermercati italiani, hanno stilato una classifica davvero interessante.

Quindi, andiamo al sodo e scopriamo la classifica dei migliori panettoni da supermercato per il 2023 tra quelli più famosi di sempre.

I migliori panettoni da acquistare al supermercato: la classifica

Anche quest’anno sono tantissimi gli italiani che per le feste natalizie compreranno il panettone al supermercato, ma considerata l’offerta davvero vastissima, potrebbe rivelarsi un compito più arduo del previsto. A dare una mano a noi consumatori indecisi, il Gambero Rosso che ha stilato la classifica dei migliori panettoni da supermercato per il 2023.

L’indagine è stata eseguita su ben sette panettoni industriali di marche note, con una degustazione “al buio”, escluse invece le marche label, ovvero quelli prodotti a marchio del supermercato stesso. Tutti i prodotti sono stati valutati da una giuria composta da assaggiatori esperti, e solo uno di loro ha ottenuto la sufficienza. “Una degustazione alla cieca non piacevolissima” a detta degli autori della classifica, che hanno comunque fatto rientrare in classifica anche i prodotti che hanno raggiunto un punteggio da 50 in su.

A conquistare il primo gradino del podio il panettone Motta, unico a raggiungere la sufficienza con un voto di 61/100. “L’unico panettone in degustazione a presentare un accenno di alveolatura, ben sviluppato e dal colore uniforme – hanno evidenziato gli esperti -. Alle sue spalle, medaglia d’argento per il panettone Bauli con un punteggio di 57.7/100, chiude il podio Melegatti con un punteggio di 56.4/100. Completano la classifica Tre Marie (53.8/100), Paluani (51.6/100) e Maina (49.3/100). Pollice verso per Balocco, che non è stato classificato.