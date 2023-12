Da dove proviene la carne che trovate nei supermercati Lidl? La risposta vi spiazzerà

In tanti si interrogano sulla provenienza delle carni Lidl che spesso sono di gran lunga più economiche rispetto a quelle degli altri marchi di supermercati

Fare la spesa al supermercato al giorno d’oggi è diventato qualcosa di complicato. Tra inflazione, aumento dei prezzi dei beni primari non è semplice districarsi tra le corsie di questi negozi. Anche per quanto concerne la carne si sono registrati diversi rincari il che ha sfavorito anche gli sportivi che la consumano con una certa frequenza.

Per questo gli italiani sportivi e non quando devono acquistare dei particolari prodotti ma non vogliono spendere cifre eccessive si affidano alle catene che presentano ogni giorno offerte differenti. Una di queste è Lidl che è presente in Italia e in buona parte del mondo ed opera con la formula del discount. Ma da dove arriva la carne venduta in questi esercizi commerciali?

Carni Lidl, ecco dove vengono acquistate: non ci crederai

Essendo una catena nata in Germania si potrebbe pensare subito ad una provenienza tedesca, ma invece non è così nella stragrande maggioranza dei casi. Solo per il petto di pollo in alcuni casi si ricorre al mercato teutonico. In questo caso arriva da Kemper paese della bassa Sassonia.

Per altri tagli di petto di pollo e e per quasi tutte le altri carni, Lidl si affida alla filiera italiana che rispetta elevati standard di sicurezza. L’azienda dal canto suo riesce a negoziare prezzi vantaggiosi con i fornitori perché acquista grosse quantità di prodotti per poi immetterli sul mercato a prezzi più bassi rispetto a quelli della concorrenza.

Stesso modus operandi anche per i salumi che sono sempre di provenienza italiana. Alcuni sono modenesi, altri friulani e altri ancora veneti. Dunque una gran bella notizia soprattutto per chi non legge le etichette e si basa solo ed esclusivamente sul prezzo. La qualità è quindi abbastanza alta e i prezzi di gran lunga più contenuti.

Mangiare la carne con una certa regolarità d’altronde fa bene. Il pollo ad esempio è preziosissimo per il metabolismo muscolare e rinforza il sistema immunitario. La carne rossa di manzo è invece ricca di betacarotene di vitamina A ed E e di grassi omega. Inoltre va annoverato l’apporto di proteine per la crescita dei muscoli. Insomma, un paio di volte alla settimana non dovrebbe mai mancare a tavola a patto però che non gravi eccessivamente sui consumi delle famiglie già martoriate dai continui rincari.