Bonus psicologo, raddoppiati i fondi: a chi è rivolto e come richiederlo

Arrivato l’ok al bonus psicologo che, addirittura, raddoppia. Vediamo allora a chi è rivolto e come richiederlo.

Con un emendamento al dl Anticipi, vengono incrementati i fondi stanziati per il bonus psicologo. La dotazione per il contributo sarà distribuita in tutte le Regioni e le Province autonome con uno o più decreti del ministero della salute. Se l’emendamento, attualmente in esame alla commissione bilancio del Senato, dovesse essere approvato, lo stanziamento potrebbe essere di cinque volte superiore a quello inizialmente previsto, con una copertura totale di 10 milioni di euro.

“Un risultato importante a cui abbiamo lavorato – ha espresso con soddisfazione Licia Ronzulli (Forza Italia), vice presidente al senato e prima firmataria dell’emendamento sul bonus psicologo –, con l’obiettivo di dare concretezza al diritto alla salute degli italiani. Pure in un quadro complesso, con risorse scarse, il governo ha fatto sua la nostra battaglia, individuando importanti fondi aggiuntivi. Auspichiamo che il percorso di aumento del bonus prosegua anche nel 2024 con un ulteriore incremento”.

Una importante novità riguarda l’importo. Infatti, può essere riconosciuto un contributo massimo di 1500 euro, 900 euro in più rispetto al precedente. Inoltre, il ministro della Salute, Orazio Schillaci ha firmato il decreto attuativo, che definisce i requisiti e le modalità di presentazione della domanda. Vediamo allora, a chi è rivolto e come richiedere il bonus psicologo.

Bonus psicologo: a chi è rivolto e come richiederlo

Come si evince sul sito dell’INPS, il bonus psicologo è una misura pensata per chi versa in una condizione di ansia, stress, depressione e fragilità psicologica. Tuttavia, affinché venga riconosciuta l’agevolazione fiscale, è necessario soddisfare determinati requisiti.

In attesa di conferma dal decreto attuativo, si ipotizza che il bonus psicologo sarà riconosciuto a chi ha un valore ISEE inferiore a 50 mila euro. Ai richiedenti con ISEE inferiore a 15 mila, spetta l’importo pieno di 1500 euro. Scende a mille euro per i richiedenti con indicatore ISEE compreso tra 15 mila e 30 mila euro. Infine, il contributo erogato sarà di 500 euro per chi ha un ISEE compreso tra 30 mila e 50 mila euro.

Le domande dovranno essere inoltrate in via telematica all’INPS che, fisserà la scadenza per la presentazione con un preavviso di almeno trenta giorni. Una volta elaborate, l’Istituto Previdenziale pubblicherà la graduatoria con i nomi di chi si è aggiudicato il beneficio. Attenzione, però, il bonus dovrà essere utilizzato entro 270 giorni dalla concessione, pena la decandenza.