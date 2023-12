Meteo, clamorose novità per il mese di gennaio: le previsioni da nord a sud Italia

Andiamo a scoprire cosa ci aspetta nel mese di gennaio per quanto riguarda le previsioni del meteo. Farà capolino il vero freddo invernale? Scopriamolo insieme

Il freddo si è fatto attendere, ma alla fine ha fatto capolino anche un po’ a sorpresa e ha aperto le porte a vari scenari piuttosto curiosi. Le temperature infatti sono scese così all’improvviso tanto da far pensare a qualcuno che nei prossimi mesi possa arrivare anche la neve in zone inaspettate.

Al momento questo è difficile stabilirlo e in attesa di conoscere ulteriori sviluppi l’unica certezza è che questa ondata di freddo caratterizzerà anche il mese di gennaio. Lo farà per in tempi e modi diversi in base ai vari territori della penisola italica. A fare un po’ di chiarezza sotto questo punto di vista ci ha pensato il team del Colonello Giuliacci che ha spiegato un po’ quale sarà il trend in vista di gennaio.

Previsioni meteo Italia gennaio 2024: i possibili scenari al nord e al sud

Dopo un dicembre decisamente più mite della media e con non molte precipitazioni con l’arrivo del nuovo anno la musica è destinata a cambiare secondo il gruppo di esperti. Nei primi quindici giorni del 2024 l’aria gelida farà capolino nella parte del nord del Bel Paese mentre nella seconda metà arriverà al centro.

Ad inizio febbraio invece la corrente gelida arriverà nella parte sud del nostro paese almeno secondo quanto si deduce dalle statistiche climatologiche. D’altronde un buon mese di gennaio sotto questo punto di vista manca dal 2017 quado un’irruzione di freddo importante interessò quasi tutto il territorio italiano.

Ma non è tutto. I meteorologi hanno aggiunto che le tendenze per il mese prossimo potrebbero confermare un periodo più caldo della media e con precipitazioni in calo. Il tutto dovrebbe essere frutto dell’anticiclone mediterraneo che potrebbe essere più persistente sull’Italia. I freddi provenienti da est invece potrebbero non essere utili per quanto concerne le piogge in diverse aree del paese.

Dunque al momento lo scenario è piuttosto contrastante. Il freddo andrà ad intermittenza e a zona mentre per il resto l’andazzo sembra essere quello degli ultimi anni con la fase cruciale dell’inverno non propriamente rigidissima. Quindi per chi si auspica la neve l’interrogativo rimane anche se le possibilità di primo impatto non sembrano tantissime. La situazione però si sa può sempre mutare da un momento all’altro e aprire le porte a nuovi scenari finora non contemplati.