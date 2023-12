Ti piacciono i gatti? Non ci crederai ma ti possono pagare a peso d’oro per… coccolarli

Si tratta di un lavoro tanto strano quanto interessante soprattutto per chi ha un certo feeling con i felini. L’aspetto più interessante è la retribuzione che può essere davvero importante

Il mondo del lavoro è in continua evoluzione è al passo coi tempi sono sempre di più le nuove mansioni che stanno venendo alla luce. Tra queste c’è anche quella di coccolatori di gatti. Si, avete letto bene, non è uno scherzo, anzi si tratta di una proposta piuttosto seria e anche ben retribuita.

L’importante è avere una forte passione per i gatti e avere alcuni importanti requisiti. Dunque, un’occasione da non lasciarsi scappare e che può conciliare la passione e il guadagno. Un particolare che di questi tempi non è poi così scontato. A questo punto non resta che andare a scrutare i particolari di questa proposta a dir poco rivoluzionaria.

Coccolatore di gatti: requisiti, retribuzione e come candidarsi

L’offerta arriva per l’esattezza dalla clinica veterinaria Just Cats che come si evince dal nome è dedicata esclusivamente ai felini domestici. Il primo interrogativo che sorge spontaneo però riguarda i requisiti che deve avere il coccolatore di gatti ideale. Andando per gradi sono fondamentali le mani che devono essere gentili e in grado di pettinare e accarezzare i gatti per lunghi periodi di tempo.

Deve inoltre essere in grado di interagire con lui e di farlo stare tranquillo nei momenti in cui è più irrequieto. Una skill particolare è anche la capacità di comprendere i diversi tipi di fusa che corrispondono ad esigenze differenti. L’impiego è full time e la retribuzione varia dai 20.000 ai 25.000 euro all’anno che corrispondono a circa 2.000 euro al mese.

Dunque, per chi è disposto ad emigrare e ha voglia di fare qualcosa di concreto per i gatti questa è l’occasione giusta. Non resta che candidarsi sull’apposita pagina justcats.ie/careers-2 e compilare il format dedicato. Una volta espletata la pratica bisogna pazientare e sperare di essere tra i prescelti.

Chiaramente per chi parte dall’Italia è necessario avere una conoscenza quanto meno base della lingua inglese in modo tale da non avere problemi di comprensione. Per il resto il coccolatore di gatti si va a collocare alla stregua di altri lavori piuttosto particolari come gli assaggiatori di cioccolato o di birra, per non parlare dei professionisti del sonno pagati oltre 16.000 euro al mese per stare a letto a poltrire e a non fare nulla. Dunque, basta solo informarsi per bene e scrutare tra le possibilità figlie della società contemporanea.