Dormi con il telefono in carica vicino al letto? Dovresti smettere subito: è dannoso!

Andare a dormire con il cellulare vicino al letto è una pratica piuttosto diffusa, ma che sarebbe meglio evitare, considerato che i rischi per la nostra salute sono elevatissimi.

Dormire con il cellulare con il comodino è un’abitudine molto diffusa, eppure è un grave errore! Sono numerosi gli studi secondo i quali, dormire con lo smartphone sotto carica comporta moltissimi effetti negativi che causano danni alla salute. E’ risaputo che utilizzare cellulari o dispositivi elettrici può causare insonnia e una significativa riduzione della produzione di melatonina, ma non tutti sanno che tenere lo smartphone in carica sul comodino accanto al letto, può letteralmente sconvolgere il metabolismo.

Ad affermarlo alcuni studiosi dell’Università di Granada, che hanno evidenziato come le onde elettromagnetiche siano causa di una diminuzione della produzione di ormoni come la melatonina, utile a contrastare anche l’obesità e le infiammazioni nel corpo. Inoltre, L’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, ha dichiarato: “c’è un limitato ma reale rischio di cancerogenità associato all’esposizione a campi elettromagnetici in radiofrequenza”. Questo significa che, l’esposizione prolungata alle radiazioni elettromagnetiche generate dai dispositivi elettronici, aumentano le probabilità di sviluppare tumori al cervello, come gliomia e meningiomia.

Ma allora cosa fare per proteggersi da queste radiazioni?

Telefono in carica vicino al letto: come proteggersi?

Sono tantissime le persone che, durante la notte, tengono il telefono cellulare sul comodino. Eppure, per chi non lo sapesse, si tratta di un’abitudine assolutamente sbagliata e potenzialmente nociva per la salute. Sebbene, i cellulari siano diventati una parte importantissima della nostra vita, dovremmo stare attenti ai danni che possono causare alla salute. Dunque, meglio evitare di tenere il cellulare vicino al letto mentre si dorme, anche se spento. La distanza consigliata dagli esperti è di almeno due metri, meglio ancora se viene lasciato in un’altra stanza. In questo modo, ci si assicura un riposo tranquillo senza la preoccupazione di eventuali danni che possono derivare dall’esposizione ai campi elettromagnetici del cellulare.

Inoltre, può essere una buona abitudine utilizzare gli auricolari Bluetooth o un altro dispositivo wireless quando si parla al cellulare. Un’altra mossa intelligente per ridurre l’esposizione alle radiazioni è mantenere sempre i dispositivi lontani dal corpo quando non vengono utilizzati e spegnerli quando non sono necessari.

Mai tenere poi, il telefono cellulare vicino o addirittura sotto al cuscino. Questo perché non solo ci potrebbe essere un pericoloso corto circuito, ma anche perché potrebbe incidere significativamente sull’umore, causando ansia e depressione.