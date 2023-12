Stufe a pellet, sai quanto ti costa riscaldare casa ogni giorno? La risposta ti lascerà di stucco!

Il pellet è la biomassa preferita dagli italiani, ma quanto costa ogni giorno riscaldare casa con una stufa a pellet?

Attualmente, le stufe a pellet sono tra i sistemi di riscaldamento preferiti dalle famiglie italiane. Stando ai dati AIEL, in Italia sono attivi quasi 10 milioni di impianti domestici di riscaldamento a biomasse legnose, di cui, 1.630.000 sono stufe a pellet. Del resto, sebbene i rincari dei costi dello scorso anno, il pellet rappresenta ancora una valida e più economica alternativa alla tradizionale caldaia.

Insomma, anche per questo inverno la stragrande maggioranza degli italiani si affida al pellet e alle moderne stufe a biocombustibile per riscaldare la propria abitazione.

Ma ti sei mai chiesto quanto costa riscaldare casa ogni giorno con una stufa a pellet? Nelle prossime righe facciamo i conti!

Stufa a pellet: quanto costa al giorno riscaldare la tua casa

Calcolare con esattezza quanto costa al giorno riscaldare la propria abitazione con una stufa a pellet non è un’operazione semplicissima. Questo, principalmente, perché il consumo di una stufa a pellet dipende da una serie di fattori. Ad esempio, incide in modo significativo sul consumo, la dimensione dell’ambiente da riscaldare e dal grado di isolamento termico della casa. Un grosso appartamento vecchio, con scarso isolamento termico, quindi con infissi datati e pieni di spifferi, registrerà consumi nettamente superiori rispetto ad un’abitazione più piccola e più moderna. Inoltre, influenza il consumo di una stufa a pellet anche la zona climatica in cui è situata l’abitazione, la qualità del pellet utilizzato e la tipologia di modello della stufa.

Ad ogni modo, è possibile arrivare ad una stima. Supponiamo, ad esempio, di dover riscaldare un appartamento di circa 100 mq posizionato a 300 mt di altezza, occorreranno circa 2 kg di pellet ogni ora. Ipotizzando un accensione della stufa di 7 – 8 ore al giorno, verrebbe consumata quasi una sacchetta di pellet al giorno. Considerato un costo medio di circa 12 euro a sacchetta, riscaldare la tua casa costa intorno ai 12 euro al giorno. Per una stagione invernale, dunque, attualmente si spende intorno ai 1500 euro. Un aumento considerevole rispetto ai poco più di 700 euro degli anni precedenti.

Comunque, una buona soluzione per risparmiare potrebbe essere acquistare il pellet fuori stagione. Con le offerte prestagionali, che partono dal mese di aprile fino ad agosto, si può risparmiare tra il 10 e il 20% del prezzo finale.