Riscaldamenti, il trucco per alleggerire le bollette: dovresti provarlo anche tu

Attualmente, riscaldare la propria abitazione può essere veramente costoso. Fortunatamente, esiste un trucchetto, che in pochi conoscono, ma che consente di alleggerire il peso delle bollette. Ecco di cosa si tratta.

L’impennata dei prezzi di elettricità e gas ha, senza dubbio, spaventato gli italiani, che in vista dell’inverno e dell’abbassamento delle temperature, dovranno provvedere a riscaldare le proprie case.

Attualmente, nonostante la possibilità di accedere al bonus bollette, ovvero, lo sconto riservato alle categorie di cittadini in situazioni economiche svantaggiate, la spesa per i consumi di luce e gas incide ancora notevolmente sul budget delle famiglie italiane.

Per questa ragione, in tanti sono alla ricerca di idee e spunti per poter risparmiare qualche euro sul riscaldamento. Fortunatamente, anche se ancora in pochi lo sanno, esiste un trucco piuttosto efficace per alleggerire notevolmente il peso delle bollette. Vediamo allora di cosa si tratta.

Come risparmiare sui riscaldamenti

Attualmente, nel nostro Paese sono diversi i sistemi di riscaldamento su cui poter far affidamento. Dalle stufe a pellet ai tradizionali termosifoni, tutti possono consumare parecchia energia o gas e incidere pesantemente sul budget familiare. Per fortuna un team di esperti in materia, ha svelato un efficace trucchetto, con il quale è possibile avere una casa calda, ma senza spendere troppo. In particolare, si tratta di una leggera modifica alle nostre abitudini. Infatti, contrariamente al pensiero comune, accendere i termosifoni nelle ore in cui si è in casa e poi spegnerli quando si esce, sarebbe una pratica totalmente sbagliata!

Infatti, in questo modo, seppur involontariamente, non si fa altro che aumentare il costo della bolletta. Proprio come hanno spiegato gli esperti, il termosifone spento e poi riacceso, consuma una maggiore quantità di energia e gas per poter riscaldare un ambiente ormai freddo partendo da zero, appesantendo la bolletta. Dunque, il consiglio è di impostare una temperatura compresa tra i 19 e i 22 gradi massimo, e lasciare acceso l’impianto di riscaldamento, anche mentre si è fuori casa. In questo modo, la casa raggiungerà la giusta temperatura e, al tempo stesso, i termosifoni lavoreranno senza eccessivi sforzi, consentendo un notevole risparmio in bolletta.

Una buona idea per sopravvivere ai mesi invernali senza spendere un capitale è adottare qualche accorgimento anche nel nostro abbigliamento. Prima di accendere qualunque generatore di calore, verifichiamo di essere vestiti in maniera adeguata alla stagione. Iniziamo dai piedi con dei calzettoni belli pesanti e delle pantofole isolanti. Eventualmente, può essere utile indossare dei collant e un maglione in più, senza necessariamente ricorrere ai termosifoni.