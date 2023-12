Viaggi Capodanno 2024: le migliori idee per dare il benvenuto al nuovo anno

Tra destinazioni vicine e lontane il ventaglio tra cui scegliere è abbastanza ampio. Andiamo a scrutare quali sono le migliori opportunità per Capodanno 2024

Il Capodanno è una delle poche feste che accomuna un po’ tutte le varie culture del mondo. La voglia di festeggiare l’anno che arriva mette sempre tanta allegria ed entusiasmo alle persone che ogni volta si ritrovano a dover sciogliere l’enigma su cosa fare. Tra le idee migliori in tal senso spicca sicuramente un viaggio.

Ma dove andare? Meglio cavalcare l’onda fredda dell’inverno o cambiare totalmente clima e recarsi verso un posto caldo dove magari è sempre estate? Le opzioni sono tante e per chi non ha ancora sciolto le riserve, ecco alcune destinazioni decisamente entusiasmanti che possono essere ideali per celebrare questa importante ricorrenza.

Capodanno 2024: ecco le migliori opportunità per iniziare al meglio il nuovo anno

Partendo da mete nettamente più vicine si può optare per il caldo della Spagna con Malaga che anche a Capodanno è in grado di regalare giornate con più di 20 gradi. Magari con un po’ di coraggio si può anche azzardare un bagno in mare. Con circa 170 euro per voli e hotel in Spagna ci sono anche altre opportunità come Siviglia, Granada e Bilbao.

Chi ama il caldo afoso invece può optare per Tenerife situata nell’arcipelago delle Canarie o per le Maldive che in questa fase dell’anno rappresentano quella fuga perfetto dal gelo invernale. L’isola di Aluvifushi, nell’atollo di Nilandhe propone dei soggiorni di circa una settimana in hotel a 5 stelle con quote che vanno da 8.700 euro a poco meno di 10.000 euro. Il prezzo ovviamente è anche legato alla città di partenza.

Cambiando totalmente genere, per i più avventurieri c’è la possibilità di andare a vedere l’aurora boreale in Islanda. La quota di viaggio per circa 5 giorni è di 2.250 euro e contempla sia esperienze naturali come appunto l’aurora o anche i geysir e le cascate, ma anche eventi e vita notturna. D’altronde la capitale Reykjavik è una città molto dinamica e con una vita notturna tutta da scoprire.

Per chi invece vuole passare il Capodanno nel centro del mondo per antonomasia, New York è quell’evergreen che non passa mai di moda. Il Ball Drop a Times Square (situata nel distretto di Manhattan) è un’esperienza da provare almeno una volta nella vita. Inoltre in giro per la città gli addobbi sono praticamente ad ogni angolo, il che eleva a livelli esponenziali l’atmosfera natalizia. Il resto lo fa la grandezza e la maestosità della grande mela.