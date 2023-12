La vitamina D è fondamentale per la salute: quali sono i cibi da prediligere per poterla assumere

La vitamina D che è contenuta in alcuni specifici alimenti aiuta a mantenere in salute diverse parti del corpo tra cui i denti e le ossa. Andiamo a scoprire quali sono le principali fonti

L’assunzione di vitamine è fondamentale per l’organismo umano. Sono infatti dei composti organici che svolgono un ruolo attivo nel funzionamento delle vie metaboliche. Al contempo con questa terminologia si fa riferimento anche a dei nutrienti essenziali per il fabbisogno umano che però non vengono autoprodotti.

Per questo è importante che nella propria alimentazione siano inseriti dei cibi che riescano a dare il giusto apporto sotto questo punto di vista. Ad esempio la vitamina D che può si può ottenere anche dall’esposizione ai raggi solari, ma in inverno quando le ore di luce sono ridotte all’osso e ci si copre di più per via del freddo come si può garantire il giusto quantitativo al proprio corpo? Cosa bisogna mangiare?

Gli alimenti da inserire nella propria dieta per fare incetta di vitamina D

La risposta è molto semplice, anche perché i prodotti che contengono la vitamina D sono relativamente pochi. Tra questi si possono annoverare alcuni pesci grassi e crostacei tra i quali spiccano aringa, salmone, sardina, tonno, pesce spada, gamberi e gamberetti. Spazio anche a latte e derivati così come il tuorlo d’uovo e il fegato.

Anche alcune verdure verdi possono essere appropriate così come l’olio di fegato di merluzzo, che però non ha propriamente un bel sapore e non a tutti piace. A prescindere da ciò è bene fare tesoro di queste indicazioni e cercare di mangiare periodicamente gli alimenti di cui sopra vista l’importanza che hanno per quanto riguarda la vitamina D.

Tale nutriente è fondamentale per il mantenimento della salute ossea e anche per fortificare i denti. Inoltre contribuisce anche alla sintesi di calcio e magnesio. Col passare degli anni l’organismo umano perde la capacità di immagazzinare calcio nelle ossa e quindi aumenta il rischio di potersi fratturare.

Una giusta esposizione al sole (non bisogna mai eccedere onde evitare problemi alla pelle nel lungo periodo) e una sana e corretta alimentazione può essere di estremo aiuto, soprattutto nella fase più fredda dell’anno in cui pur volendo non si può contare sui dei raggi troppo potenti. Non resta quindi che fare tesoro di queste istruzioni e adattarle al proprio stile di vita quotidiano. D’altronde mangiare del pesce così come il latte e i latticini non ha mai pesato a nessuno.