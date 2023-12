Il sogno di vivere 100 anni è realizzabile: i segreti psicologici per la longevità

Se si gode di buona salute e si applicano alcuni semplici consigli psicologici è possibile vivere 100 anni. A confermarlo sono stati degli studi sui dei soggetti anziani ultracentenari

L’obiettivo di ogni persona è vivere il più a lungo possibile e magari festeggiare i 100 anni. Si tratta di un traguardo importante che in pochi raggiungono. D’altronde non è semplice mantenersi in forma (fisica e mentale) per così tanto tempo e arrivare a celebrare il secolo di vita. Eppure lasciando da parte malattie che possono sopraggiungere all’improvviso e gli incidenti, una sorta di ricetta della longevità esiste.

A portarla alla luce è stato uno studio piuttosto interessante condotto a Madrid. I ricercatori hanno svelato alcune caratteristiche psicologiche che sembrano essere calzanti con le personalità di coloro che superano la soglia dei 100 anni. Il lavoro è stato pubblicato sul Journal of Happiness Studies e non ha niente a che vedere con l’alimentazione e l’attività fisica.

I segreti psicologici che aiutano le persone ad arrivare a 100 anni

Sono stati intervistati 19 soggetti di età ricompresa tra i 100 e 107 anni di cui 16 donne. In base al campione preso in esame gli scienziati hanno identificato alcune forze psicologiche comuni. La prima è la vitalità. Infatti queste persone nonostante l’età avanzatissima si mantengono attivi grazie ad esercizi e giochi quotidiani.

Il secondo fattore è invece legato alla socialità. Avere intorno amici, parenti ma anche semplici conoscenti li aiuta ad essere più felici, in particolar modo se hanno nipoti e pronipoti. Successivamente c’è il senso di controllo sulla propria vita che consiste nell’autonomia, nella praticità e nella padronanza dell’ambiente che li circonda.

Essere positivi può sembrare banale, ma può giocare un ruolo determinante. Molti anziani purtroppo cadono in uno stato di sconforto dovuto agli anni che passano. Un centenario però per essere arrivato fino a questo punto ha sicuramente maturato una capacità di affrontare le avversità nonostante le fisiologiche delusioni e perdite contro cui si è imbattuto lungo il suo percorso.

Resilienza e intelligenza completano il profilo dell’individuo ultracentenario. La prima è evidenziata dalle storie di vita contrassegnate da episodi difficili. La seconda invece è un po’ il risultato di tutte le altre componenti. Ognuno di loro infatti ha dimostrato nel tempo di poter ottenere risultati importanti sia in ambito accademico che professionale. D’altronde amano apprendere e ciò tiene in allenamento la loro memoria anche quando arriva l’appuntamento con la storia, che porta dritto alla tanto sognata tripla cifra.