Saldi 2024 in Italia: il calendario con le date di inizio regione per regione

Chiedersi quando iniziano i saldi è più che normale, soprattutto in questa fase in cui tutto costa troppo. Ogni regione ha delle proprie regole per quanto concerne questa fase di vendite: eccole nel dettaglio

Ormai ci siamo. Manca sempre meno all’inizio dei saldi invernali 2024. Un periodo che gli italiani aspettano a maggior ragione per poter ampliare il proprio guardaroba senza spendere cifre folli. Come ogni anno ogni località ha i propri periodi di riferimento sia per quanto concerne l’inizio sia per quanto riguarda la fine.

In linea di massima lo start è fissato per il 5 gennaio 2024, ma per forza di cose ci sono delle eccezioni che è bene cogliere così da poter avere maggiore contezza della situazione. Dunque, andiamo a vedere nello specifico qual è la situazione in ogni singolo territorio regionale del Bel Paese.

Saldi invernali 2024: il calendario completo

Abruzzo : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Basilicata : 5 gennaio – 2 marzo

: 5 gennaio – 2 marzo Provincia autonoma Bolzano : 5 gennaio – 18 febbraio

: 5 gennaio – 18 febbraio Campania : 5 gennaio- 2 aprile

: 5 gennaio- 2 aprile Emilia Romagna : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Calabria : 5 gennaio – 28 febbraio

: 5 gennaio – 28 febbraio Friuli Venezia Giulia : 5 gennaio – 31 marzo

: 5 gennaio – 31 marzo Liguria : 5 gennaio – 31 marzo

: 5 gennaio – 31 marzo Lazio : 5 gennaio – 15 febbraio

: 5 gennaio – 15 febbraio Lombardia : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Marche : 5 gennaio – 1 marzo

: 5 gennaio – 1 marzo Molise : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Piemonte : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Puglia : 5 gennaio – 28 febbraio

: 5 gennaio – 28 febbraio Sardegna : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Sicilia : 2 gennaio – 15 marzo

: 2 gennaio – 15 marzo Toscana : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Provincia autonoma di Treno : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Umbria : 5 gennaio – 5 marzo

: 5 gennaio – 5 marzo Valle d’Aosta : 5 gennaio – 31 marzo

: 5 gennaio – 31 marzo Veneto: 5 gennaio – 28 febbraio

Per i veri appassionati di moda però è importante sapere anche le date precise dei saldi a Milano che vanno di pari passo con il resto della regione (5 gennaio – 5 marzo). Dunque chi vuole dilettarsi nello shopping tra le vie della Capitale della moda (Via di Montenapoleone, Galleria Vittorio Emanuele, Via Della Spiga, Via Sant’Andrea e Via Borgospesso) ha due mesi di tempi, anche se è facile ipotizzare che i capi più gettonati andranno a ruba nel giro di pochi giorni.

Passando invece alla Capitale d’Italia a Roma la stagione dei saldi si aprirà sempre alla vigilia dell’Epifania e come nel resto del Lazio il gong è fissato per il 15 febbraio. Dunque, un lasso di tempo non troppo lungo dove però sicuramente Via del Corso e Via Condotti saranno prese d’assalto dai romani ma anche dai turisti di tutto il mondo. Per chi predilige le zone nei pressi del Vaticano, Via Ottaviano, Via Cola di Rienzo nello storico quartiere Prati sono ricche di negozi e grandi firme assolutamente da non perdere. In giro per l’Europa invece si parte da Londra il 26 dicembre mentre a Madrid, Barcellona, Vienna e Parigi si dovrà attendere la fine delle feste per fare un po’ di shopping a prezzi moderati.