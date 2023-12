Buoni fruttiferi postali, i nuovi rendimenti arrivano alle stelle: ecco quanto si guadagna

Continuano ad aumentare i tassi per i Buoni fruttiferi postali, ecco quanto si guadagna investendo ora nei titoli di Poste Italiane.

Tra gli strumenti di investimento più diffusi nel nostro Paese, senza dubbio, ci sono i Buoni fruttiferi postali (BFP). Introdotti in Italia da quasi un secolo, i titoli di Poste Italiane godono di un’ottima reputazione, soprattutto, perché trattandosi di prodotti emessi da una società controllata dallo Stato, sono considerati un investimento piuttosto sicuro.

Inoltre, il loro funzionamento è davvero semplicissimo. Il risparmiatore versa una somma di denaro, anche esigua considerato che la soglia minima è di 50 euro, che nel tempo maturerà degli interessi, in base ad alcune variabili, ovvero, l’importo investito, la durata del buono e la tipologia del titolo sottoscritto.

Un aspetto molto importante da considerare prima di sottoscrivere un buono fruttifero postale è il rendimento, cioè, quanto guadagno promettono. Analizzando le attuali offerte presenti sul portale Poste Italiane, si registra una vera e propria scalata dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi. Vediamo allora quanto si guadagna investendo i propri risparmi nei prodotti del gruppo italiano.

Investire in BFP: ecco quanto si guadagna

Stando ai dati diffusi da Poste Italiane, sono quasi 27 milioni i risparmiatori che hanno scelto di sottoscrivere un prodotto del gruppo. Per ripagare la fiducia dei suoi clienti, negli ultimi tempi l’azienda ha attivato una politica al rialzo dei tassi di interesse dei buoni fruttiferi postali, che promettono guadagni molto interessanti rispetto a quelli offerti negli anni passati.

Tra i prodotti soggetti all’aumento dei rendimenti è il buono fruttifero postale dedicato ai minori. Si tratta di titoli sottoscrivibili solo se intestati a ragazzi fino ai 16 anni e mezzo di età, dalla durata variabile in base all’età dell’intestatario e il rendimento cresce con loro, fino ad arrivare al 6 per cento per il 17esimo e 18esimo anno. Un’altra tipologia di buoni fruttiferi postali che offre rendimenti molto vantaggiosi è il Buono Soluzione Eredità, sottoscrivibile esclusivamente da persona fisiche che risultino beneficiarie di un procedimento successorio e concluso che abbia anche ad oggetto rapporti finanziari presso Poste Italiane. Ha una durata di 4 anni e garantisce un rendimento lordo del 3,25 per cento. Ritocco al rialzo anche per il Buono Risparmio Sostenibile, della durata di 7 anni. Il titolo offre un rendimento fisso del 2,5 per cento a cui si aggiunge un rendimento premio extra legato all’indice STOXX Europe 600 ESG-X alla scadenza.

L’offerta Poste Italiane è ancora molto ampia e permette di conoscere anticipatamente il rendimento dei buoni fruttiferi postali tramite il simulatore di Poste Italiane. Per ottenere il valore di rimborso netto, basta inserire l’importo che si intende investire e la tipologia di buono fruttifero scelto.