Tortellini: dove puoi pagarli di meno anche se sono di alta qualità | Non farti ingannare

In una nota catena di discount è possibile trovare dei tortellini buonissimi a prezzi contenuti. A rendere il tutto ancora più interessante è che a produrli è un brand piuttosto noto in Italia

I tortellini sono una vera e propria bontà della cucina nostrana, ma non sempre sono reperibili a prezzi accessibili. Alle volte per acquistarli è necessario un esborso un po’ più importante rispetto a quello che si fa per altre tipologie di pasta. Ovviamente da un lato è più che lecito vista la preparazione che c’è dietro.

Dall’altro però essendo un prodotto abbastanza diffuso si spera sempre di riuscire a trovarlo a prezzi convenienti. L’obiettivo diventa più difficile se si vuole abbinare anche una certa qualità. Niente paura però, in un noto discount piuttosto diffuso nel Bel Paese si possono comprare dei tortellini abbastanza economici e prodotti da un’azienda piuttosto importante.

Chi produce i tortellini in vendita all’Eurospin

Stiamo parlando dell’Eurospin che propone questo alimenti in tutte le salse. Si va dai classici ripieni di carne fino ad arrivare a quelli vegetariani e senza dimenticare i super raffinati con crema a base di pesce. Inoltre sono reperibili sia nei formati per due che da quattro persone.

A renderli ancor più richiesti è la loro qualità. In tanti dopo averli assaggiati infatti tendono a volerli riprendere. Di primo impatto potrebbe sembrare un po’ strano visto che solitamente in questo genere di supermercati si trovano prodotti buoni ma meno sponsorizzati rispetto a quelli delle grandi marche.

A quanto pare però dietro c’è un trucchetto che fa tutta la differenza del mondo. Infatti sono prodotti da un marchio che in linea di massima ha dei costi piuttosto alti seppur meritevoli. Stiamo parlando di Giovanni Rana, una vera e propria garanzia per quanto concerne questo genere alimentare.

Se si fa attenzione all’etichetta si legge chiaramente che il prodotto è realizzato per Eurospin e non da Eurospin. Una dicitura importante che in questo caso è sinonimo di qualità. A prescindere da ciò non tutti i tortellini presenti in questi supermercati sono prodotti dalla suddetta azienda.

Solo quelli con ricotta e spinaci e prosciutto crudo appartengono al marchio Rana. Le altre tipologie di pasta ripiena sono prodotte dal pastificio Avesani, anch’esso piuttosto valido da un punto di vista qualitativo. Dunque questa è l’ennesima conferma che i cosiddetti prodotti di “sottomarca” che spesso non vengono visto di buon occhio in realtà non sono di minor qualità.