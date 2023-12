Prosciutto cotto, adesso non puoi più sbagliare: ecco le migliori marche da acquistare al supermercato

Il prosciutto cotto è uno dei salumi più amati da grandi e piccini. Ma quali sono le marche migliori tra quelle reperibili al supermercato? Andiamo a scoprirlo insieme

Il prosciutto cotto è una vera e propria passione. Non si tratta di un semplice alimento, ma di un prodotto che oltre a saziare genera piacere in chi lo consuma. L’importante è che sia di prima qualità. Per questo quando ci si reca al supermercato ad acquistarlo è bene prestare la massima attenzione.

La scelta infatti va fatta con cognizione di causa e per questo può essere molto interessante la classifica stilata da Altroconsumo inerente le migliori tipologie di prosciutto cotto reperibili nei supermercati e nei discount. Quali sono quindi i migliori presenti su piazza? Andiamo a scoprirlo subito.

Migliori marche prosciutto cotto da non lasciarsi sfuggire per nessun motivo

L’analisi contempla 18 marchi di prosciutto cotto Alta Qualità (tipologia di affettato che richiede dei parametri qualitativi ben definiti) in vendita nei supermercati italiani. Per quanto riguarda i fattori che sono stati presi in esame spiccano l’etichetta con tutte le informazioni obbligatorie per legge, la valutazione nutrizionale, l’analisi di laboratorio e naturalmente l’assaggio.

Per effetto di ciò i primi dieci posti di questa speciale graduatoria sono occupati dai seguenti prodotti:

Parmacotto Azzurro Prosciutto di Alta qualità , punteggio 69 e prezzo medio 3,78 euro a confezione

, punteggio 69 e prezzo medio 3,78 euro a confezione Casa Modena Liberamente Prosciutto Cotto di Alta Qualità Magro , punteggio 65 e prezzo medio 2,84 euro a confezione

, punteggio 65 e prezzo medio 2,84 euro a confezione Negroni Cotto Stelle Prosciutto Cotto Alta Qualità , punteggio 61, prezzo medio 3,14 euro a confezione

, punteggio 61, prezzo medio 3,14 euro a confezione Fratelli Beretta Puro Beretta Prosciutto Cotto Alta Qualità , punteggio 59, prezzo medio 3,43 euro a confezione

, punteggio 59, prezzo medio 3,43 euro a confezione La Bottega del Gusto (Eurospin) Fresche Fette di Prosciutto Cotto Alta Qualità, punteggio 58 prezzo medio 1,69 euro a confezione

Fratelli Beretta Fresca Salumeria Prosciutto Cotto Alta Qualità , punteggio 57, prezzo medio 3,07 euro a confezione

, punteggio 57, prezzo medio 3,07 euro a confezione Dal Salumiere (Lidl) Prosciutto Cotto Alta Qualità Sgrassato , punteggio 54, prezzo medio 1,69 euro a confezione

, punteggio 54, prezzo medio 1,69 euro a confezione Citterio Tagliofresco in Leggerezza Prosciutto Cotto di Alta Qualità , punteggio 52, prezzo medio 3,11 euro a confezione

, punteggio 52, prezzo medio 3,11 euro a confezione Conad PiacerSì Prosciutto Cotto Alta Qualità , punteggio 52, prezzo medio 1,82 euro a confezione

, punteggio 52, prezzo medio 1,82 euro a confezione Ferrarini Prosciutto Cotto a Fette Alta Qualità, punteggio 52, prezzo medio 3,67 euro a confezione

Dunque una gran bella varietà tra cui scegliere. Praticamente in ogni grande marchio di supermercato ce n’è uno, il che rende anche meno difficile il compito dei consumatori, che magari sono legati ad un determinato marchio. Chiaramente poi bisogna valutare la dimensione soggettiva e non è detto che vada di pari passi con la classifica.