Come riscaldare casa senza spendere un capitale? Il segreto per stare al caldo e risparmiare un mucchio di soldi

Con l’abbassamento delle temperature, molti sono alla ricerca di idee e spunti per restare al caldo senza restare al verde. Ecco cosa fare per evitare che riscaldare casa ci svuoti il portafogli.

Il freddo non è mai piacevole, soprattutto, dentro casa, ma l’impennata dei costi dell’energia, preoccupa e non poco gli italiani che di anno in anno vedono aumentare, e non di poco, la propria bolletta. Tant’è che in tanti sono alla ricerca di idee e spunti per riscaldare la propria abitazione senza spendere troppo.

A tal proposito, esistono diverse soluzioni che consentono di risparmiare e al tempo stesso di avere una casa calda e godersi il giusto tepore. Oltre alla possibilità di sfruttare diversi bonus e agevolazioni fiscali per migliorare la classe energetica e quindi risparmiare sui costi per il riscaldamento, esistono alcuni accorgimenti “fai da te” che contribuiscono a mantenere una temperatura ottimale in casa, risparmiando un mucchio di soldi.

Vediamo allora cosa fare per evitare che riscaldare casa ci svuoti il portafogli!

Riscaldare casa: consigli e strategie per risparmiare

Come abbiamo anticipato, esistono alcuni trucchetti per tenere una giusta temperatura in casa senza appesantire troppo le bollette. Tra gli aspetti che possono maggiormente influenzare il consumo per il riscaldamento, l’isolamento di porte e finestre. Una casa con infissi vecchi, dunque, non adeguatamente isolata, richiede una maggiore quantità di energia per mantenerla calda. Per cui, può essere necessario intervenire, installando un vetrocamera alle finestre e coprire eventuali giunture con nastri di materiale isolante in gomma, facilmente reperibile nei negozi di ferramenta o di bricolage. Nel caso delle porte, una buona soluzione per evitare la dispersione di calore, è installare delle guarnizioni di legno o gomma, nella parte inferiore dell’ingresso.

Una buona idea per proteggere la casa dalla perdita di calore, può essere l’utilizzo di tende spesse, magari con una fodera termica. In alternativa, per spendere ancora meno, si possono creare delle tende “fai da te” con il pile o con un altro materiale caldo. E’ bene, inoltre, evitare il più possibile di coprire i termosifoni con qualsiasi elemento possa ostacolare la diffusione del calore. Dunque, via mensole o marmo sul radiatore o grossi mobili in loro prossimità, soprattutto, divani che assorbono tanto calore.

Infine, per proteggere la casa dalla perdita di calore può essere d’aiuto l’utilizzo di tappeti. Ben il 10 per cento della dispersione di calore avviene attraverso il pavimento, per cui, mettere tappeti o coperte sul pavimento contribuisce a limitare questo inconveniente e in più mantiene i piedi ben caldi!