Pietre porta fortuna, come scegliere quelle da tenere con sé: ecco come attrarre soldi e successo

Tradizionalmente, si crede che alcune pietre siano in grado di attrarre la fortuna grazie alle energie magiche che posseggono. Ecco come scegliere quelle da tenere con sé.

Quando si parla di pietre, in particolare di cristalli, vengono subito alla mente le incredibili energie magiche che posseggono. Infatti, tradizionalmente si crede che indossare cristalli aiuti a migliorare alcune situazioni o le proprie capacità.

Indossare pietre come buon auspicio è una pratica dalle origini parecchio antiche. Sembra risalire al XV secolo, quando in Polonia la popolazione sfoggiava le gemme che riusciva a trovare come porta fortuna. Negli anni, sono stati numerosi gli studi dedicati proprio a capire come le pietre siano in grado di sortire effetti positivi sulla vita degli uomini, soprattutto, in base al segno zodiacale di chi ne vuole sfruttare i benefici.

Ecco quale pietra scegliere per attrarre soldi, successo, amore e salute in base al proprio segno zodiacale.

Pietre in grado di attrarre la fortuna in base al segno zodiacale

Molte culture e tradizioni del passato, sostengono che le pietre, in particolare i cristalli, abbiano incredibili poteri in grado di attrarre la fortuna. Nello specifico, ci sono cristalli considerati veri e propri porta fortuna in base al segno zodiacale. Ad esempio, per le persone nate sotto il segno del Capricorno e dell’Acquario, la pietra porta fortuna è il Granato. Quella più conosciuta è di colore rosso, ma è possibile trovarla anche in blu, giallo e arancio. Indipendentemente dal colore scelto, il Granato avrebbe incredibili proprietà energizzanti e rigeneranti sui nativi del segno del Capricorno e dell’Acquario.

Poi c’è l’Ametista, riconoscibile dall’inconfondibile colore viola, in grado di aiutare chi è nato sotto il segno dei Pesci a superare momenti di sconforto e ad alleviare lo stress. Poi c’è il Quarzo, pietra dalle proprietà calmanti, ideale per il segno dell’Ariete e il Diamante, pietra porta fortuna per i nativi del Toro, in grado di scacciare le negatività e attrarre nuove opportunità vantaggiose. Lo Smeraldo, invece, è la pietra dei Gemelli. Lo smeraldo, secondo gli esperti, aiuterebbe a contrastare i problemi di salute, favorendo una buona forma fisica a chi lo indossa. Le persone nate sotto il segno del Cancro dovrebbero indossare le perle. A questi nativi, la perla darebbe un senso di calma e una comprensione più profonda delle proprie emozione e dei propri pensieri. Il Rubino è la pietra del Leone, in grado di portare felicità e favorire una serena vita domestica.

Il Peridoto, riconoscibile dal colore verde oliva, aiuterebbe particolarmente le persone del segno della Vergine, favorendo un temperamento delle emozioni e portando pace interiore e tranquillità mentale. Lo Zaffiro è la pietra porta fortuna della Bilancia. Andrebbe a lavorare sull’equilibrio tra corpo e mente, donando alle persone nate sotto il segno della Bilancia un effetto di gioia e benessere. L’Opale, noto per i giochi di colore che si vengono a creare al suo interno, è la pietra dello Scorpione, impiegata per distogliere le influenze negative. Infine c’è il Topazio, la pietra della lealtà e dell’amicizia, in grado di proteggere i nativi del segno del Sagittario. Indossare un Topazio avrebbe un potere curativo e contribuirebbe ad aumentare le capacità di intelletto e la fiducia in sé stessi.