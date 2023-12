Oroscopo, saranno questi i segni che avranno più fortuna nel 2024 secondo le stelle | Forse è arrivato il tuo momento

Secondo le stelle, il 2024 sarà un anno particolarmente fortunato per alcuni segni dello Zodiaco. Curioso di sapere se s’è anche il tuo?

Ormai manca veramente poco all’inizio di un nuovo anno e come sempre c’è chi si augura che sia un anno migliore. In tanti si domandano cosa li aspetta in futuro e se magari, nel raggiungimento di alcuni obiettivi, la Dea Bendata ci metterà il suo zampino.

Ebbene, che si creda o meno nell’oroscopo, alcune previsioni sono già piuttosto chiare. Ad esempio, ci sono dei segni zodiacali che saranno di gran lunga più fortunati rispetto ad altri. Questo principalmente per via del favore di Giove, notoriamente pianeta del benessere e della fortuna.

In questo 2024, la Dea Bendata avrà un occhio di riguardo per quattro segni in particolare! Amore, soldi e lavoro, tutto andrà a gonfie vele! Se sei curioso di sapere se c’è anche il tuo continua la lettura! Ecco quali segni saranno fortunati il prossimo anno, secondo gli esperti di astrologia.

I segni zodiacali più fortunati nel 2024

Secondo gli esperti di astrologia, grazie all’allineamento dei pianeti favorevoli, si prospetta un 2024 all’insegna della fortuna per alcuni segni dello zodiaco. Amore, soldi, lavoro, tutto andrà a gonfie vele per questi segni che avranno la fortuna degli astri dalla loro parte.

Il 2024 sarà un anno caratterizzato da successo e realizzazione professionale e personale per i nati sotto il segno dei Pesci. Grazie alla presenza di Saturno e Venere nel segno, le persone nate tra il 20 febbraio e il 20 marzo vivranno un periodo di incredibili successi sia professionali che sentimentali. Tuttavia, gli astrologi consigliano di non agire in maniera avventata, ma muoversi con prudenza se vorranno sfruttare al meglio la benevolenza di questi pianeti. Dopo un 2023 che gli ha dato filo da torcere, anche il Toro sarà fra i segni più fortunati del 2024. Le persone nate tra il 21 aprile e il 21 maggio, dopo mesi particolarmente travagliati, avranno finalmente le giuste energie per recuperare terreno sia nel lavoro che in ambito sentimentale. Una grande occasione per i nativi del Toro, da non lasciarsi scappare!

Tanta meritata fortuna arriverà anche per i nati sotto il segno dello Scorpione il cui 2024 sin da subito sarà ricco di nuovi progetti e opportunità sia professionali che sentimentali. L’unico neo per chi è nato dal 23 ottobre al 21 novembre, riguarderà la sfera finanziaria e burocratica, per effetto dell’opposizione di Giove. Ad ogni modo, si tratterà solo di una breve parentesi, considerato che a maggio il pianeta passerà nel vicino Gemelli, in territorio neutrale!