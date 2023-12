Whatsapp, arriva la svolta: il sistema di sicurezza che “nasconde” la tua chat

Whatsapp ha introdotto una novità clamorosa per quanto riguarda la sicurezza. Scopriamo cosa sta succedendo e in che modo i fruitori possono trarne beneficio

Whatsapp è una sorta di motore che muove il mondo. Con le sue novità infatti è capace di catalizzare su di sé l’attenzione di milioni di utenti che sono sempre più desiderosi di poter migliorare la propria esperienza sull’applicazione di messaggistica istantanea più famosa a livello globale.

Anche stavolta è stato così con i fruitori rimasti decisamente a bocca aperta da ciò che Meta è stata in grado di realizzare. Ma di cosa si tratta? Prima di addentrarci nella materia è bene specificare che si tratta di sicurezza e ciò fa guadagnare sempre un punto in più. D’altronde chi usa questi strumenti vuole sentirsi tranquillo ed evitare che le proprie conversazioni possano essere violate.

Come aumenta la sicurezza di Whatsapp grazie alle chat fantasma

Andando nello specifico da qualche tempo Whatsapp ha introdotto una funzione che consente agli utenti di spostare alcune chat in una cartella dedicata denominata “chat bloccate”. A questa si può accedere solo grazie all’inserimento del Pin del telefono o tramite il riconoscimento biometrico.

Per effetto di ciò sarà possibile rendere invisibile la chat solamente tenendola premuta e aggiungendo come fattore ulteriore di sicurezza la possibilità di un codice segreto. Dunque un modo davvero efficace per tenere al sicuro le proprie chat riservate. Se si vuole tenere nascosto qualcosa o comunque si ha un alto livello di riservatezza questa è sicuramente la soluzione ottimale.

D’altronde Whatsapp risponde perfettamente alle esigenze degli utilizzatori che da tempo si auspicano qualcosa del genere per poter aumentare il livello di segretezza delle loro conversazioni. Certo, l’altra faccia della medaglia è che questa arma possa essere sfruttata per azioni poco edificanti come tradimenti o per tramare alle spalle di qualcuno.

In generale però come per ogni innovazione tecnologica vige sempre il medesimo principio, ovvero che tutto dipende dall’utilizzo che se ne fa. Di base l’obiettivo di Whatsapp è aiutare i fruitori a vivere i loro rapporti in chat nella sicurezza più totale. Se poi il tutto viene strumentalizzato per altri fini di certo non può essere colpa sua.

In attesa delle novità del 2024 questa è sicuramente una di quelle più significative del 2023, anno in cui Whatsapp ha fatto notevoli passi in avanti dopo la fase non propriamente felice attraversata qualche anno quando la concorrenza di Telegram e Signal sembrava poter intaccare la sua leadership nel settore.