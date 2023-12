Gratta e Vinci, attenzione alle truffe: in che modo si possono evitare

Anche per quanto concerne i Gratta e Vinci esistono delle truffe. Andiamo a vedere come si articolano e soprattutto cerchiamo di capire in che modo si possono scongiurare

Le truffe che riguardano i Gratta e Vinci al contrario di quanto si possa pensare sono piuttosto diffuse. Detta così può sembrare qualcosa di strano visto che è assurdo ipotizzare che qualcuno possa conoscere e manipolare i biglietti che nascondo delle vincite di una certa importanza.

Sotto questo punto di vista però spicca una manovra che ha mossa circa 30 milioni di euro. Ad alimentare questo marasma sono stati tre ex dipendenti dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finiti a processo e che si occupavano del sistema informatico e della logistica dei biglietti. Per forza di cose sapevano dove potevano essere quelli vincenti.

Gratta e Vinci: come scoprire se un biglietto è stato manomesso

Stando alle indagini riuscirono a violare la banca dati della società per ottenere le informazioni relative ai tagliandi fortunati. In pratica sapevano in anticipo in quale zona d’Italia sarebbero finiti i Gratta e Vinci con all’interno le vincite più importanti. Così facendo tra il 2015 e il 2019 hanno incassato quattro premi milionari.

Nello specifico due da 5 milioni di euro con il Maxi Miliardario e due da 7 milioni di euro con il Super Cash. Una sorta di sistema quasi collaudato che però alla fine è venuto a galla. Per questo è bene sapere se un biglietto è stato o meno manomesso. Con alcuni semplici consigli è possibile venire a capo di questa situazione.

La prima cosa da fare è guardare se il tagliando è integro. Per evitare qualsiasi problema è importante controllare se la giocata è vincente o meno. Questo si può tranquillamente fare con l’applicazione del Gratta e Vinci che permette di capire se si è vinto o meno scansionando il codice a barre.

Per eliminare ogni tipo di rischio ed essere certi che la giocata sia corretta, si può provare anche a giocare online acquistando direttamente il biglietto attraverso il sito del Gratta e Vinci e quindi avendo la certezza che nessuno abbia potuto manomettere quel tagliando. Si tratta di un metodo molto semplice e al contempo sicuro che consente anche nel caso di vincita importante di non avere il timore di perdere il biglietto. Dunque un’alternativa che consente di poter vincere rimanendo comodamente seduti in poltrona e di azzerare qualsiasi tipo di rischio in merito a presunti illeciti.