Benzina, ecco il trucco dei meccanici: ti aiuterà a risparmiare il 15% di carburante

Riuscire a risparmiare sul consumo di carburante può essere un vantaggio di non poco conto. Grazie ad un trucco adottato dai meccanici si può fare

La spesa per il carburante è diventa una delle principali per le famiglie italiane. I rincari degli ultimi anni hanno avuto un grosso impatto sulle tasche dei cittadini che non potendo fare a meno dei propri mezzi a motore hanno dovuto necessariamente tagliare su altro per poter fare il pieno di volta in volta.

Ma se invece si trovasse un metodo per risparmiare proprio sulla benzina o sul diesel? Detta così può sembrare una mera utopia, ma in realtà esiste una tecnica anche piuttosto semplice da attuare che consente di raggiungere questo prestigioso obiettivo. Non rimane che andarlo a scoprire per poi attuarlo.

Qual è il metodo che utilizzano i meccanici per risparmiare sulla benzina

Si tratta di un escamotage adottato da specialisti ed esperti meccanici e consente di ottenere un risparmio del quindici per cento del carburante. In pratica consente di salvare in media almeno un litro ogni centro chilometri. Tecnicamente consiste nel rimappare la centralina.

Visto che le auto odierne si fondano su elettronica e software per quanto concerne la gestione del motore è un escamotage perfetto per abbassare i consumi. Si realizza tramite le centraline che modificano la maggior parte dei parametri di funzionamento dei nostri veicoli come il passaggio del carburante nei cilindri, la trazione e la scintilla di combustione.

Tutti i dati racchiusi nella centralina prendono il nome di mappatura. Dunque rimodulare questo software può ridurre il consumo di carburante anche se è doveroso rammentarlo è necessaria una certa competenza in materia. Meglio evitare di cimentarsi in operazioni fai da te che potrebbero rivelarsi infruttuose e controproducenti.

Fare una rimappatura in maniera corretta contempla diversi parametri da analizzare a partire dal numero di giri all’anticipo della scintilla, passando per il computo preciso della miscela aria-carburante. In pratica vengono riscritte parte di queste preziose informazioni modificando i parametri strutturali da cui dipende tutto il motore.

Ad onor del vero non è un’operazione dalla sicura riuscita e secondo gli esperti del settore una volta espletata la pratica il risparmio sul carburante è a dir poco sbalorditivo. Chi ha un parente o un amico meccanico potrebbe provare così da capire che tipo di impatto ha sulle proprie finanze. Chiaramente lo si può fare anche commissionando una figura esperta e pagarla per svolgere questo lavoro che può avere dei risvolti piuttosto positivi.