Oroscopo 2024, chi sale e chi scende: come sarà il prossimo anno per tutti i segni zodiacali

Chi troverà l’amore? Chi riuscirà a progredire a lavoro? E la salute? Ecco tutto quello che c’è da sapere sulle previsioni astrologiche in vista del nuovo anno

La fine di un anno e l’inizio di uno nuovo aprono sempre ad una serie di considerazioni soprattutto in ambito astronomico. Si fa un bilancio di com’è andato l’anno e soprattutto si cerca di capire quali sono le prospettive per quello che sta per iniziare. Chi ha avuto fortuna in amore magari avrà maggiori soddisfazione nel lavoro e viceversa.

D’altronde l’Oroscopo è una sorta di ruota che gira e per chi ci crede questa è una fase piuttosto cruciale. Cosa ha in serbo il 2024 per voi? Non resta che scoprirlo insieme cercando di analizzare un po’ il quadro a livello generale.

Oroscopo 2024: che anno sarà per i 12 segni dello zodiaco

Per quanto riguarda l’amore il prossimo anno sarà quello buono per l’Ariete. Tra nuovi incontri per i single e continuità e stabilità per chi ha una relazione duratura ci sarà ben poco da lamentarsi. Anzi saranno davvero tutte rose e fiori. Il Toro invece sarà particolarmente fortunato per quanto concerne le finanze, che in parte dovranno essere gestite senza dimenticare di concedersi qualche bel regalino.

I Gemelli dal canto loro saranno chiamati all’impegno e alle riflessioni in ambito sentimentale, ma ciò non significa che bisogna buttarsi a capofitto sul lavoro. La ricerca dell’equilibrio è probabilmente la missione da compiere nei prossimi 12 mesi. Il Cancro sarà un po’ sulla medesima scia anche se ad un certo punto dovrà pensare a se stesso e qualche investimento personale.

Il Leone è chiamato ad una grande decisione in ambito relazionale: matrimonio e figli sono quelle più accreditate ed importanti sotto questo punto di vista. Capitolo Vergine. Il 2024 dovrà rappresentare il cambio di passo. Addio al comfort zone per fare un passo fondamentale in amore.

La Bilancia al contrario si prenderà un po’ di pausa dai sentimenti, anche se in estate sono previsti nuovi incontri e tanto divertimento. Tutto il contrario dello Scorpione che avrà diverse opportunità, ma la possibilità di concretizzare e di arrivare ad un qualcosa di serio si presenterà solo alla fine dell’anno.

Il Sagittario avrà tanta fortuna in ambito finanziario alla stregua del Capricorno. Per entrambi è il momento opportuno per togliersi qualche sfizio che si cova da tempo. Situazioni opposte per Acquario e Pesci. Il primo dovrà rimanere fedele principalmente a se stesso, mentre il secondo potrà guardare l’amore da una prospettiva diversa e di gran lunga più proficua.