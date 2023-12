Tisana calda prima di andare a letto, fa bene o male? Il particolare a cui (quasi) nessuno presta attenzione

Tante persone hanno l’abitudine di bere una tisana calda prima di andare a letto. Ma si tratta davvero di una buona abitudine?

Bere una tisana calda prima di andare a dormire è una pratica piuttosto diffusa, pensando comporti benefici di diversa natura.

Indiscutibilmente, bere qualcosa di caldo prima di andare a letto, infonde una piacevole sensazione di comfort e di calore, alla quale è difficile rinunciare soprattutto nei mesi invernali. In più, esistono diversi tipi di tisane, tra cui quelle rilassanti come ad esempio malva e camomilla arricchite con melatonina, che contribuiscono a favorire il riposo e a migliorarne la qualità. Bere una tisana prima della buonanotte aiuta anche a mantenere il corpo ben idratato, favorendo il corretto funzionamento degli organi interni durante la notte.

Insomma, sembrerebbe proprio che assumere una bevanda calda prima di dormire offra diversi benefici, a patto che, venga fatto in un determinato modo. Infatti, c’è un grosso errore commesso da tantissime persone, che renderebbe questa abitudine controproducente. Vediamo cosa è meglio non fare.

Tisana prima di dormire: cosa è meglio non fare

Come abbiamo visto, bere una tisana prima del sonno offre diversi benefici. Secondo numerosi studi scientifici, idratarsi prima del sonno notturno favorisce un buon riposo, aiuta a perdere peso, a rimanere in forma e a purificarsi dalle tossine. Tuttavia, indipendentemente dal tipo di bevanda scelto, c’è una cosa da evitare affinché questa pratica non diventi controproducente.

Infatti, per far sì che l’assunzione di una tisana calda abbia effetti benefici, è necessario scegliere il momento adatto. Per chi non lo sapesse, assumere molti liquidi prima di coricarsi può avere lo spiacevole effetto di doversi alzare durante la notte per andare in bagno.

Dunque, gli esperti consigliano di bere una bella tisana calda, almeno un paio di ore prima di andare a letto, In questo modo, sarà possibile svuotare la vescica prima di andare a dormire evitando il rischio di incappare nella nicturia, cioè l’esigenza di dover urinare durante la notte. Questo disturbo, infatti, può comportare diversi problemi. Ad esempio, abbassa in modo significativo la qualità del sonno e, soprattutto, per chi già soffre di insonnia o ansia notturna potrebbe incidere notevolmente sullo stato mentale, oltre che sull’efficienza il giorno dopo. Infine, non dovrebbe bere prima di dormire chi soffre di disturbi renali o di reflusso gastroesofageo, considerato che l’aumento del volume dei liquidi nello stomaco favorisce la risalita di acido verso l’esofago.