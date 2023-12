Termosifoni che non scaldano: perché succede e come rimediare

I termosifoni che non riscaldano abbastanza possono essere un vero e proprio problema durante le fredde giornate invernali. Ma perché accade e cosa fare per rimediare?

Durante le fredde giornate invernali non c’è niente di meglio che godersi il tepore della propria casa. Tuttavia, potrebbe capitare che per qualche ragione i nostri caloriferi non riscaldino bene. Le cause del mal funzionamento dei termosifoni possono essere diverse. Ad esempio, possono dipendere dall’impianto per effetto di bolle d’aria oppure otturazioni. I nostri caloriferi potrebbero non funzionare correttamente anche a causa di un blocco della caldaia.

Infine, potrebbe succedere che i termosifoni si scaldino a metà e rimangano in parte freddi. Ma perché succede? Cosa fare per rimediare?

Termosifoni che non scaldano: cause e rimedi

Come abbiamo visto, quando i termosifoni non scaldano, normalmente, dipende dal mal funzionamento dell’impianto o della caldaia. Tuttavia, può capitare che i termosifoni si scaldino solo a metà e rimangano in parte freddi. Ebbene, in questo caso le cause possono essere diverse, in base alla parte in cui i termosifoni non si scaldano.

Infatti, se i termosifoni non scaldano in basso, il problema potrebbe essere la sporcizia. In questo caso, è buona norma eseguire i passaggi fondamentali che ne consentono il corretto funzionamento. Questo significa che, prima di mettere in funzione i termosifoni andrebbero puliti adeguatamente. Dunque, dopo aver scaricato l’acqua sporca dal calorifero, andrebbe rimosso dal muro. Successivamente, va sciacquato inserendo un tuto all’ingresso della valvola del radiatore e aprendolo alla massima potenza. Infine, è necessario battere sull’ingresso del termosifone con un martello di gomma fino a che la sporcizia non venga definitivamente rimossa. Un processo piuttosto impegnativo, ma fondamentale per il corretto funzionamento dei caloriferi. Per questo, potrebbe essere utile chiedere l’aiuto di un tecnico specializzato.

Se, invece, i termosifoni non scaldano nella parte alta, potrebbe trattarsi di aria nell’impianto. In questo caso, l’operazione è molto più semplice. Infatti, basterà sfiatare l’aria in eccesso tramite il valvolino presente sul calorifero e il termosifone tornerà a scaldarsi correttamente. Ad ogni modo, per evitare problemi, prima dell’accensione dei termosifoni, è buona norma eseguire alcuni importanti passaggi. Nello specifico, è consigliato sfiatare i termosifoni, eliminando le bolle d’aria formatesi nel periodo di inattività, e far uscire l’acqua. Inoltre, è consigliato pulire per bene i caloriferi eliminando la polvere che potrebbe essere sollevata dal calore emesso. Infine, prima che le temperature si facciano troppo rigide, meglio assicurarsi che non ci siano malfunzionamenti, quindi fare qualche prova di accensione.