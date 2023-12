Petto di pollo per mettere su muscoli in fretta, ma da dove proviene quello della Lidl? La risposta che non ti aspetti!

Il petto di pollo è un valido alleato per chi vuole mettere su muscoli in fretta, ma da dove proviene quello della Lidl? Scopriamolo nelle prossime righe.

Per sviluppare, tonificare e definire i muscoli, oltre ad avere una regolare attività fisica, è fondamentale prestare molta attenzione all’alimentazione. Questo significa che non basta solo allenarsi, ma per avere un corpo tonico e muscoloso, è necessario seguire un’alimentazione sana e bilanciata.

In particolare, per aumentare la massa muscolare è consigliato assumere proteine. Come evidenziano gli esperti, le proteine sono i mattoni fondamentali per la costruzione dei muscoli. Per cui, integrare proteine di alta qualità nella propria dieta è essenziale. Uno degli alimenti che non dovrebbe mai mancare sulla tavola di chi vuole mettere su muscoli in fretta e migliorare la propria composizione corporea è il petto di pollo.

Questo alimento è importante per acquisire proteine, in più, è povero di grassi e poco costoso. I nutrizionisti e gli esperti consigliano di mangiare petto di pollo a chi vuole aumentare la propria massa, non solo per via delle proteine, ma anche perché contiene niacina, conosciuta anche come B3, essenziale per convertire proteine, grassi e carboidrati in energia. Mangiare petto di pollo favorisce, inoltre, l’apporto di vitamina B6, che aiuta il corpo a utilizzare ed immagazzinare i carboidrati. Infine, si tratta di un alimento ricco di minerali, essenziali per ossigenare il corpo e riparare le cellule danneggiate, come il ferro, il selenio e lo zinco. Ma va bene anche mangiare quello della Lidl? La risposta è inaspettata!

Petto di pollo: da dove proviene quello della Lidl

Abbiamo visto quanto il petto di pollo sia importante nella dieta di chi vuole mettere su muscoli in fretta. Del resto, oltre che essere una eccellente fonte di proteine, questo alimento è molto versatile, in più è povero di grassi e in alcuni casi è facile trovarne di ottima qualità ad un piccolo prezzo. E’, ad esempio, il caso del petto di pollo della Lidl. Ma sai davvero da dove proviene?

Ebbene, il petto di pollo in vendita nei punti vendita Lidl è Dulano, prodotto da Kemper (H. Kemper GmbH & Co KG – Hauptstabe 2 – 49638 Nortrup – Bassa Sassonia).

Ad ogni modo, è importante ricordare che, sebbene le proteine siano la base per la crescita muscolare, per avere muscoli forti e definiti è altrettanto importante assumere carboidrati complessi, grassi saturi e verdure.