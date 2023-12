Assegno Unico per i figli, arrivano importanti novità sugli importi: ecco cosa cambia nel 2024

A partire dal primo gennaio, ci sarà una novità importante in merito all’Assegno Unico per i figli a carico. Vediamo allora cosa cambia.

L’Assegno Unico è il contributo erogato mensilmente alle famiglie con figli a carico. Come tutti sanno, la prestazione viene riconosciuta per i figli a partire dal settimo mese di gravidanza e fino al 21esimo anno di età, ad eccezione per i figli affetti da disabilità per i quali non c’è limite di età.

L’aiuto economico, riconosciuto a quasi cinque milioni e mezzo di famiglie con figli a carico, da gennaio sarà oggetto di un’importante novità in merito agli importi.

Infatti, al fine di adeguate la prestazione al costo della vita, come ogni anno accade anche per le pensioni, l’Assegno Unico sarà oggetto di rivalutazione. Dunque, da gennaio 2024, gli importi saranno ritoccati in base al tasso di rivalutazione. Vediamo allora, cosa cambia.

Assegno Unico 2024: cosa cambia

A partire dal primo gennaio, anche per l’assegno unico scatta la rivalutazione, ovvero, l’adeguamento al costo della vita. Stando alle stime diffuse dal Sole24Ore, nel 2024 la percentuale della rivalutazione dovrebbe aggirarsi intorno al 5,4%, praticamente lo stesso tasso ufficializzato dal MEF per le pensioni.

Dunque, a prescindere dall’importo, ci sarà un ritocco al rialzo del 5,4%. Chiaramente, il margine cresce al crescere dell’importo già percepito. Attualmente, gli importi riconosciuti partono da un minimo di 54 euro per figlio, fino ad un massimo di 189 euro, in base alla fascia ISEE in cui si trova ogni nucleo familiare. Inizialmente, per ottenere il massimo importo era necessario avere un indicatore ISEE non superiore a 15 mila euro. La soglia è stata poi gradualmente innalzata, prima a 16.216 euro e dal prossimo anno potrebbe arrivare a superare i 17 mila euro, ampliando di fatto la platea di beneficiari dell’importo massimo.

Ebbene, i genitori che percepiscono l’importo minimo di 54 euro al mese, da gennaio 2024 avrà un aumento di 3 euro. Dunque, l’importo minimo riconosciuto a titolo di assegno unico per i figli sarà pari a 57 euro. Le famiglie che percepiscono, invece, l’importo massimo per l’assegno unico figli a carico, passerà dagli attuali 189 euro mensili a 199 euro al mese per ogni figlio. Senza contare, le maggiorazioni previste in alcuni casi specifici come, ad esempio, per le famiglie numerose (almeno tre figli) o per chi ha figli con meno di un anno di vita.