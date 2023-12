Limite contanti 2024, novità clamorose in vista: cosa succederà dal primo gennaio

Andiamo a scoprire quali saranno le principali novità in merito al limito di utilizzo dei contanti per l’anno 2024. Tutto quello che c’è da sapere

Il limite di utilizzo dei contanti è da sempre un argomento che sta a cuore agli italiani. Si tratta di un qualcosa che varia di anno in anno e che si stava abbassando progressivamente per evitare l’evasione fiscale di cifre importanti.

Questo trend peró di fatto è stato invertito perché con la modifica dell’articolo 49 comma 3 bis della Legge di Bilancio attualmente in vigore il limite di pagamento in contanti è stato nuovamente innalzato ed è precisamente di 4.999,99 euro a fronte dei precedenti 999,99 euro.

Limite contanti 2024: cosa cambia e qual è lo scenario

Resta però valida l’eccezione di poter effettuare transazioni in contanti fino a 15.000 euro da parte dei cittadini stranieri non residenti in Italia nei confronti dei commercianti al minuto, ma anche delle agenzie di viaggio e di tutto il comparto turistico. La prassi prevede comunque che tale operazione deve essere comunicata all’Agenzia delle Entrate da parte del commerciante italiano. Non sono invece previste modifiche alla circolazione dei contanti per tutti quei servizi di Money Transfer cosí come per quello relativo al Compro Oro.

Quest’ultimo in base al Decreto Legislativo 92/2017 é di 500 euro. Al di sopra di questa soglia scatta l’obbligo del pagamento mediante mezzi tracciabili. Tornando invece al limite di 4999,99 euro non e valido per tutte le operazioni di prelievo o versamento nel proprio conto corrente bancario. La norma si riferisce infatti a soggetti diversi, ragion per cui per nel caso sopracitato opera una deroga a cui é bene prestare molta attenzione dato che il legislatore ha considerato fenomeni elusivi della disposizione fin troppo semplici.

A tal proposito è indispensabile il contratto che va a regolare il tutto senza lasciar spazio ad alcun genere di equivoco. Qualora sia presente e prevede un corrispettivo superiore ai 5.000 euro ed é associato ad un pagamento rateizzato, ogni rata si potrá tranquillamente pagare in contanti a patto che ogni singola rata sia di importo inferiore al limite prestabilito.

Insomma, c’é poco da scherzare, anche perché in caso di trasgressione i capi di accusa potrebbero rivelarsi piuttosto gravi e sarebbe piuttosto difficile difendersi. D’altronde con un limite così ampio rispetto al recente passato diventa più difficile poter commettere degli errori. Ad ogni modo è doveroso tenersi sempre aggiornati visto che i mutamenti sono sempre dietro l’angolo e la legge non ammette alcune genere di negligenza.