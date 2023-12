EuroMillions, arriva la vincita record: ha stravolto la sua vita per sempre

Andiamo a scoprire dove è avvenuta la vincita da record all’EuroMillions e qual è la combinazione vincente che ha reso possibile tutto ciò

La fortuna va e viene e alle volte é in grado di regalare delle sorprese a dir poco inaspettate in grado di cambiare la vita delle persone. L’esempio più eclatante in tal senso è la vincita al gioco, che quando arriva a toccare determinate quote consente di poter fare dei voli pindarici.

Stavolta la Dea bendata ha baciato un audace giocatore dell’EuroMillions lotteria europea lanciata in Francia, Spagna e Regno Unito e diffusasi successivamente anche in Austria, Belgio, Irlanda, Lussemburgo e Svizzera.

Vincita da 240 milioni di euro all’EuroMillions: i dettagli della vincita da capogiro

Ed è proprio nel paese elvetico che la fortuna ha fatto capolino consegnando ad un ignoto vincitore un premio da ben 240 milioni di euro (228 milioni di franchi svizzeri). Si tratta della vincita più alta di sempre della storia di questa lotteria e ha superato il precedente record di 236 milioni di euro del 2021.

Per quanto riguarda la combinazione vincente la sequenza è stata 17,30,42, 48 e 50 più i due numeri stella 4 e 8. Non è stata però l’unica combinazione vincente di questa tornata. Infatti, altri cinque giocatori hanno azzeccato la serie numerica ma hanno però mancato le due stelle.

Nel loro caso il montepremi è stato di 1,5 milioni di euro a testa. Per effetto di ciò chiaramente il Jackpot si abbasserà e ripartirà da 16 milioni di franchi così come capita per il Superenalotto dopo una grande vincita. A prescindere da ciò è bene ribadire lo spirito con cui deve essere visto il gioco, ovvero come qualcosa di saltuario da provare tanto per divertirsi.

Sperare di poterne fare una fonte di guadagno è solo una mera illusione che rischia di sfociare nella più cocente delle delusioni. Soprattutto le estrazioni non hanno un minimo di logica e quindi stare lì a ponderare una soluzione per arrivare a dama è tutto tempo sprecato. Altro aspetto importante la fortuna va e viene e oggi tocca a qualcuno e domani a qualcun altro mentre altri potrebbero non essere mai baciati da essa.

Un giusto compromesso può essere un paio di volte al mese e puntando appena qualche euro, non di più. Il rischio di sfociare nella ludopatia infatti è sempre dietro l’angolo e può concretizzarsi in maniera del tutto inconscia. Si cade nella trappola in cui si pensa di non esagerare, ma in realtà non è così.