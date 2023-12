Quali sono le ricette più cercate su Google, la classifica del 2023 ti lascerà a bocca aperta

Come ogni anno, Google Trend ha pubblicato le sue classifiche anche in merito a cosa hanno voluto cucinare con più interesse gli italiani. Ecco la classifica delle ricette più cercate dagli utenti nel nostro Paese.

Come di consueto, a pochi giorni dalla fine dell’anno, vengono stilate liste e classifiche che fanno il punto sui dodici mesi appena trascorsi.

Tra le classifiche di maggiore interesse quelle stilate da Google Trend, che riflettono gli interessi degli utenti di tutto il mondo e, ovviamente, anche del nostro Paese. Tra i campi analizzati, oltre a celebrità, film, canzoni, atleti e notizie, spicca la ricerca correlata alle ricette.

In particolare, il celebre motore di ricerca ha rivelato i piatti più cercati dagli utenti, a livello globale e in Italia. Ne è venuta fuori una classifica davvero sorprendente. Vediamo allora, quali sono le ricerche per quanto riguarda la cucina.

Le ricette più cercate in Italia: la classifica di Google

Nei dodici mesi appena trascorsi, gli utenti italiani hanno cercato ricette piuttosto semplici della tradizione del nostro Paese. Ti lascerà di stucco sapere che al primo posto nella classifica dei piatti più cercati su Google, ci sono le lenticchie, i piccoli e amatissimi legumi simbolo del Capodanno.

Al secondo posto secondo i dati di Google’s year in search, troviamo i bigoli, spaghettoni tipici del Veneto. Medaglia di bronzo tra i piatti più ricercati dagli utenti italiani, lo scammaro, ovvero la gustosissima frittata di pasta tipica della Campania. Fuori dal podio, al quarto posto, ci sono gli gnocchi di zucca senza patate, che si lasciano alle spalle la ricetta della Valdostana, la tipica cotoletta di montagna.

Nel resoconto del celebre motore di ricerca, spiccano le tette delle monache, i dolci a base di pan di spagna ripieno di crema pasticcera tipici dell’Abruzzo e della Puglia, il frappè e la crema di caffè. Occupano la nona posizione della classifica, i calzagatti, piatto a base di polenta e fagioli tipico della città di Modena. Chiude la top ten delle ricette più cercate su Google, un grande classico: il pesto alla genovese.

Insomma, i gusti degli italiani sembrano piuttosto chiari! Nel nostro Paese gli utenti hanno avuto bisogno di trovare soprattutto piatti della tradizione, anche se non mancano cocktail fai da te e piatti tipici esteri.