Classifica 100 piatti più apprezzati al mondo: nella top five c’è un’eccellenza italiana

Quali sono le pietanze più apprezzate a livello mondiale? Tutto quel che c’è da sapere su questa speciale classifica in cui ovviamente non possono mancare i piatti dalla tradizione italiana

Vi siete mai chiesti quali sono i 100 piatti più apprezzati a livello mondiale? Probabilmente no, ma di sicuro è una bella lotta visto che sono ormai molti i cibi che pur essendo in luoghi specifici vengono ormai consumati in quasi ogni angolo della Terra. A fugare ogni dubbio ci ha pensato TasteAtlas che ha stilato una speciale classifica che contempla le 100 prelibatezze che godono di maggiori consensi a livello planetario nell’anno solare 2023.

La graduatoria è stata stilata in base a più di 400mila valutazioni di piatti rilasciate dai turisti di ogni dove e al primo posto si piazza la Picanha, ovvero una tagliata di carne brasiliana. Secondo posto per il pane malese Roti Canai mentre al terzo gradino del podio troviamo il Phat Kaphrao thailandese.

Classifiche 100 piatti più apprezzati al mondo: la posizione della pizza napoletana e degli altri piatti italiani

Per trovare un po’ di Italia bisogna giungere alla quarta posizione dove troviamo la Pizza napoletana, che negli anni è diventata un’istituzione in ogni continente. Non si tratta però dell’unico nostro prodotto ricompreso in questa speciale top 100. Infatti ce ne sono altri dodici il che rende l’idea di quanto il nostro paese sotto questo punto di vista abbia ben pochi rivali.

All’undicesimo posto spiccano le Pappardelle al cinghiale che soprattutto al centro Italia sono una vera e propria garanzia per i turisti. Bisogna scendere di oltre venti posizioni per trovare un altro piatto “made in Italy”. In 35esima piazza ecco il Pesto alla Genovese a cui fa seguito un’altra leccornia ligure come la squisitissima Focaccia di Recco.

La Parmigiana alla napoletana occupa il 51esimo posto e le Tagliatelle al ragù alla bolognese il 54esimo posto. Due gradini più in basso spazio alle Linguine allo scoglio e al 59esimo invece sua maestà la Carbonara, che nel mondo provano spesso ad emulare con risultati piuttosto raccapriccianti.

Le altre quattro eccellenze italiane (a detta dei turisti) ricomprese nella classifica si trovano tutte oltre il 60esimo posto e tra queste si possono annoverare il Ragù alla bolognese, le Lasagne alla bolognese, il Risotto ai funghi porcini, il Fritto misto e la Bistecca alla Fiorentina che i turisti di tutto il mondo non vedono l’ora di assaporare dopo una visita agli Uffizi e una passeggiata tra Ponte Vecchio e le altre bellezze di Firenze.