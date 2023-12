Aumenti tariffe, se sei cliente di questa compagnia telefonica preparati a pagare di più

E’ in arrivo una forte impennata delle tariffe per questa compagnia telefonica. Ecco quanto spenderanno di più i clienti di questo operatore telefonico.

Una cosa è certa, siamo in un periodo di forti aumenti in tutti i settori! Come se non bastasse l’impennata dei prezzi che ha già colpito i beni di prima necessità, il settore energetico, ha travolto anche le tariffe telefoniche.

Ha fatto molto discutere, ad esempio, l’aumento di Fastweb ed ora sembra essere in procinto di aumentare le tariffe anche WindTre. Come già successo in passato, la compagnia starebbe programmando la rimodulazione delle tariffe per poter sostenere il rialzo dei costi di gestione dei servizi.

I ritocchi al rialzo potrebbero arrivare tra gennaio e febbraio e, secondo recenti notizie, riguarderanno sia i clienti di linea mobile che quelli di linea fissa con connessione a internet FWA, ad accesso misto mobile più fibra. Ad ogni modo, la buona notizia è che nei contratti coinvolti non sarà inserito il meccanismo di adeguamento all’inflazione, per cui, l’aumento può essere considerato “una tantum”. Ma quanto costerà in più essere un cliente WindTre?

Aumenti tariffe

La rimodulazione dei contratti WindTre è ai blocchi di partenza e potrebbe riguardare una platea piuttosto vasta di clienti della compagnia. I clienti interessanti dai prossimi cambiamenti saranno informati tramite SMS con tutte le indicazioni necessarie. Chiaramente, la compagnia offrirà la possibilità di rifiutare l’applicazione dell’aumento sulla tariffa, ma il cliente dovrà optare per un’offerta differente da quella attuale. L’aumento in arrivo per gli utenti di linea mobile WindTre sarà pari a 2 euro al mese. Tuttavia, l’incremento del costo verrà compensato da un aumento dei Giga, che potrebbero andare da un minimo di 30 Giga mensili in più fino a un massimo di Giga illimitati alla massima velocità disponibilità.

I clienti che, invece, rifiuteranno di adeguarsi ai nuovi aumenti, che lo ricordiamo potrebbero partire tra gennaio e febbraio, dovranno comunque optare per un’altra offerta, più costosa di quella che hanno avuto fino a quel momento. Ma a quanto ammontano gli aumenti per gli utenti di rete fissa WindTre? Purtroppo, anche in questo caso non poco. Alcune offerte di rete fissa avranno un incremento pari a 2 euro al mese, mentre in altri casi, potrebbe arrivare anche a 5,99 euro al mese.

Precisando che è sempre possibile rescindere il contratto e scegliere una nuova compagnia telefonica, l’operatore giustifica gli aumenti con “la sopravvenuta esigenza di modifica del posizionamento dell’offerta e con la necessità di consentire a WindTre di continuare a fornire livelli di servizio in linea con le crescenti esigenze del mercato”. In altre parole, l’azienda chiede un contributo ai propri clienti per evitare che l’aumento dei costi impatti sulla qualità del servizio offerto.