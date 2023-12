Mantenersi in salute dopo i 50 anni: ecco quali esami è meglio non trascurare

Mangiar sano e muoversi fa bene a tutti, ma per vivere una vita lunga e felice è necessario anche conoscere il proprio quadro clinico.

Per vivere una vita sana e appagante oltre i 50 anni è essenziale adottare uno stile di vita equilibrato, seguire una corretta alimentazione e impegnarsi regolarmente in attività fisica.

Tuttavia, nel corso degli anni, un aspetto cruciale per garantire il benessere è il controllo periodico di determinati valori che possono riflettere lo stato di salute complessivo.

Superata la soglia dei 50 anni, diventa particolarmente cruciale sottoporsi a esami del sangue specifici, i quali, se interpretati correttamente insieme al medico curante, possono fornire un quadro dettagliato dello stato di salute.

Questi esami diventano ancor più rilevanti, poiché l‘organismo subisce cambiamenti che rendono alcuni organi più vulnerabili e alcune funzioni più suscettibili a rischi. Vediamo quali esami è consigliabile approfondire.

Una panoramica generale tra livelli di glicemia e colesterolo

Tra gli esami del sangue consigliati per le persone di età superiore ai 50 anni, troviamo gli esami per controllo e verifico di glicemia, epatite C, colesterolo, tiroide e, sorprendentemente, HIV. Il controllo del livello di glicemia è tra gli esami più consigliati, poiché con l’avanzare dell’età essa può mostrare variazioni, specialmente nelle donne – a causa, ovviamente, della menopausa. Controllare regolarmente i livelli di zucchero nel sangue è fondamentale per prevenire e gestire eventuali picchi improvvisi.

L’epatite C è tra le più problematiche, poiché è una malattia che può manifestarsi in modo silente e asintomatico. La sua rilevazione precoce attraverso esami del sangue consente di intraprendere tempestivamente le misure necessarie per evitare complicazioni gravi nella terza età. Al terzo posto, i risultati degli esami di controllo sui livelli di colesterolo tendono a modificarsi con l’età, perciò monitorare periodicamente questi valori è essenziale per prevenire spiacevoli sorprese e adottare le necessarie modifiche nello stile di vita o nella dieta.

Tra ipotiroidismo e HIV: attenzione a tutto

Con l’invecchiamento, c’è un rischio maggiore di sviluppare ipotiroidismo, ovvero un calo di produzione ormonale da parte della tiroide. Riconoscere tempestivamente eventuali problemi a questa piccola ma fondamentale ghiandola consente di intervenire con modifiche alimentari o trattamenti medici appropriati. Infine, negli ultimi anni si è osservato un aumento dei casi di HIV e altre malattie sessualmente trasmissibili tra le persone di età superiore ai 50 anni. Sottoporsi a esami per il controllo dell’HIV è fondamentale per garantire una diagnosi precoce e l’avvio tempestivo di cure adeguate.

In conclusione, sottoporsi regolarmente a questi esami del sangue contribuirà significativamente a mantenere un quadro accurato della propria salute e affrontare eventuali problemi fin dalla loro fase iniziale. Prendersi cura della propria salute oltre i 50 anni non significa solo adottare uno stile di vita sano, ma anche essere proattivi nel monitoraggio della propria condizione attraverso esami mirati. Questo approccio preventivo consente di affrontare le sfide legate all’invecchiamento con consapevolezza e di godere appieno di una buona salute nella seconda metà della vita.