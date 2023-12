Noci, perché dovresti mangiarne un po’ ogni giorno: gli effetti sul corpo sono davvero incredibili

Le noci sono un alimento molto gustoso, oltre che valide alleate per la nostra salute. Ma quante dovremmo mangiarne ogni giorno per avere dei benefici?

Le noci sono i frutti dell’albero di noce e rappresentano un vero e proprio scrigno di salute. Belle e buone, sono originarie del Medio oriente ma, oramai, diffuse anche nella nostra penisola.

Questi frutti, tipicamente autunnali, sono ricchi di proprietà nutrizionali fondamentali per il nostro organismo. Potremmo definire le noci come una vera e propria miniera di proprietà benefiche per la nostra salute. Contengono proteine e carboidrati semplici, abbondano di fibre e Sali minerali come potassio, ferro, fosforo e calcio. Sono altresì ricche di vitamine.

La loro particolare composizione nutrizionale, consente di svolgere numerosi effetti benefici sul nostro organismo, quando consumate con moderazione. Vediamo allora perché dovremmo aggiungere una manciata di noci alla nostra dieta quotidiana.

Noci: i benefici di mangiarne un po’ ogni giorno

La noce è un alimento non solo ghiottissimo, ma anche estremamente utile per l’organismo. Ma perché dovremmo aggiungere una manciata di noci alla nostra dieta quotidiana? Come abbiamo già detto, le noci abbondano di proprietà benefiche per la nostra salute. In particolare, sono ricche di Sali minerali, sono una fonte eccellente di vitamina E, contengono omega 3 e melatonina, traboccano di antiossidanti. Grazie alla loro particolare composizione nutrizionale, le noci favoriscono l’abbassamento del colesterolo, sono benefiche per il sistema immunitario e per il cervello, contribuiscono a ridurre il rischio di diabete e di mortalità per ictus, prevengono le malattie cardiovascolari e, come tutta la frutta secca, aiutano a perdere peso.

Sebbene, non ci siano controindicazioni al consumo di noci, è necessario non eccedere con le dosi. Si tratta di un alimento abbastanza calorico che conta ben 650 calorie in 100 grammi, per cui, gli esperti concordano sul fatto che, per apportare beneficio all’organismo senza apportare un eccesso calorico, sia opportuno non consumare più di 30 grammi di noci al giorno.

Dunque, inserire una manciata di noci nella nostra dieta quotidiana può essere un vero toccasana per la salute, a patto che non si ecceda con le quantità. Questi frutti possono essere un ottimo spuntino o possono essere gustate con le insalate, con lo yogurt o possono essere aggiunte come condimento ai piatti preferiti. L’uso delle noci andrebbe moderato anche in caso di malattie epatiche e nei soggetti affetti da gastroenterocolite o ulcera gastrica duodenale.