La Propoli, valida alleata per la nostra salute: ecco perché è un rimedio efficace in molti casi

La propoli è considerata una valida alleata per la nostra salute, tant’è che viene usata come rimedio per diversi malanni.

La propoli è una sostanza prodotta dalle api, dunque, totalmente naturale, in grado di offrire diversi benefici al nostro organismo. Per questa ragione, il suo utilizzo è parecchio diffuso per curare diversi malanni invernali.

Dal colore che varia tra le tonalità del giallo, rosso e marrone scuro e il suo odore fortemente aromatico, la propoli vanta tantissime proprietà, tant’è che anche la scienza la riconosce come un rimedio estremamente prezioso in molti casi.

Vediamo allora, quali sono le attività benefiche che svolge per il nostro organismo.

Propoli: proprietà e benefici

Questa sostanza naturale prodotta dalle api bottinatrici, cioè quelle che si occupano della raccolta di tutte quelle sostanze indispensabili per la sopravvivenza dell’alveare, è in grado di svolgere diverse attività benefiche per il nostro organismo. Tra le principali proprietà terapeutiche della propoli troviamo quella: antibatterica, antinfiammatoria, immunostimolante, cicatrizzante, antifungina, antivirale. Sono tantissime le persone, che considerano la propoli come un vero e proprio antibiotico naturale.

Ad ogni modo, l’uso più frequente di questa sostanza è per alleviare i sintomi dell’influenza e in particolare per combattere il mal di gola. Ma non è raro che la propoli venga utilizzata anche per via dei benefici che offre alla pelle e alle mucose. Ad esempio, è un efficace rimedio contro le scottature, per curare le piccole ferite, irritazioni e brufoli. In più, in soluzione glicolica o alcolica, è utile anche per curare afte, ascessi, gengiviti e per alleviare dolore ai denti. Sul mercato, la proposta di formulazioni a base di propoli è davvero molto ampia. E’ possibile trovare la propoli pura, in pastiglie, sotto forma di unguenti e pomate, lozione per capelli, dentifrici o collutori, sciroppi, spray e in gocce, forse la forma più diffusa.

Insomma, la propoli risulta un rimedio efficace in molti casi. Tuttavia, è bene tenere a mente che, sebbene sia considerata una sostanza sicura, è consigliabile prestare attenzione particolare in alcuni casi. Innanzitutto, è meglio evitarne l’utilizzo in gravidanza, allattamento e nei bambini di età inferiore ai tre anni. Inoltre, potrebbero verificarsi effetti collaterali. Ad esempio, l’assunzione di propoli potrebbe comportare disturbi gastrointestinali e affezioni del cavo orale in casi di elevata sensibilità alla propoli, oppure, potrebbero verificarsi reazioni cutanee e dermatiti in soggetti allergici alla propoli. In questi casi, meglio contattare subito il proprio medico curante.