Zodiaco, qual è il colore preferito da ogni segno: scopri se è davvero il tuo

Secondo gli esperti di astrologia, il nostro segno zodiacale influirebbe anche sui nostri gusti cromatici. Ecco i colori preferiti segno per segno.

Chi crede nell’Astrologia sa bene che molto del nostro essere dipende dal segno zodiacale sotto cui siamo nati. I segno zodiacali possono aiutarci a capire meglio le nostre caratteristiche e a giustificare le nostre stranezze.

In più, l’oroscopo può esserci di grande aiuto anche quando si tratta di preferenze, ad esempio, in fatto di cibo, di sport ed anche per il colore preferito.

Ebbene sì, perché secondo le stelle ogni segno dello Zodiaco avrebbe un colore preferito e conoscerlo potrebbe aiutarci a comprendere molte cose su noi stessi. Del resto, si sa i colori portano energia, contribuiscono ad aumentare la fiducia, aumentano la forza e così via. Vediamo allora i colori preferiti segno per segno.

Quali sono i colori preferiti dei segni Zodiacali?

Secondo gli esperti di Astrologia, ogni segno zodiacale ha il suo colore preferito, o per meglio dire, vi è un colore che meglio rappresenta ogni segno zodiacale. Ad esempio, ci sono segni che preferiscono i colori accesi come l’Ariete, la Bilancia, lo Scorpione, il Sagittario, l’Acquario e i Pesci. Le persone nate sotto questi segni amano il rosso, il rosa, il giallo e l’arancione. In particolare, Gli uomini e le donne del segno dell’Ariete noti per la loro passionalità, amano il rosso, mentre, i nativi della Bilancia, per via della loro indole amorevole, preferiscono il rosa. Lo Scorpione e il Sagittario scelgono il giallo, mentre, le persone nate sotto il segno dell’Aquario e dei Pesci prediligono l’arancione.

Preferiscono il verde, invece, i nativi del Toro, del Capricorno e dei Gemelli, per i quali, questo colore è un vero e proprio porta fortuna. Il blu è il colore del Leone. Noti per la loro forza e il temperamento deciso, i nativi del Leone esprimono tutta la loro energia attraverso questo colore. Predilige il viola, invece, chi è nato sotto il segno della Vergine, mentre, i nativi del Cancro scelgono spesso il bianco, simbolo di purezza.

Insomma, ogni segno zodiacale ha il suo colore, capace di attirare energie positive. Ovviamente, ricordando che ogni persona è unica nel suo genere, si parla semplicemente di caratteristiche ricorrenti nei singoli segni dello Zodiaco. Ma tu, ti ci ritrovi?