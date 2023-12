Whatsapp, da gennaio 2024 sarà off limits per quasi 50 modelli di smartphone: la lista completa

A partire dal primo gennaio 2024 l’app di messaggistica della famiglia Meta non sarà più utilizzabile su quasi 50 modelli di smartphone. Ecco la lista completa.

Proprio come successo negli anni precedenti, gli sviluppatori di Whatsapp smettono di supportare le vecchie versioni dei sistemi operativi degli smartphone che montano Android e iOS. Per cui, a partire dal primo gennaio 2024, la nota app di messaggistica sarà fuori uso per quasi 50 modelli di smartphone non di ultimo grido.

Sebbene, si tratti di modelli più vecchi, la questione potrebbe riguardare non pochi utenti, soprattutto, chi non è abituato a cambiare spesso cellulare. Per non avere brutte sorprese, dunque, meglio conoscere la lista dei dispositivi per cui Meta ha deciso che non vale più la pena investire per adeguare le sue applicazioni.

Ecco quali modelli non avranno più la possibilità di supportare Whatsapp

Whatsapp fuoriuso su questi modelli di smartphone

A partire dal primo gennaio 2024, gli utenti Whatsapp che hanno uno di questi cellulari non hanno più via di scampo: per utilizzare la piattaforma verde avranno bisogno di comprare un nuovo dispositivo. Per la stragrande maggioranza si tratta di smartphone che utilizzano il sistema operativo di Android, ma nella lista non mancano gli iPhone. Comunque, sono quasi 50 i cellulari su cui l’applicazione smetterà di funzionare, ecco la lista completa.

iPhone 5, iPhone 5c, Archos 53 Platinum, Grand S Flex ZTE, Grand X Quad V987 ZTE, HTC Desire 500, Huawei Ascend D,Huawei Ascend D2, Huawei Ascend G740, Huawei Ascend Mate, Huawei Ascend P1, Quad XL, Lenovo A820, LG Enact, LG Lucid 2, LG Optimus 4X HD, LG Optimus F3, LG Optimus F3Q, LG Optimus F5, LG Optimus F6, LG Optimus F7, LG Optimus L2 II, LG Optimus L3 II, LG Optimus L3 II Dual.

Alla carrellata dei modelli di smartphone che dovranno dire addio alla piattaforma verde dobbiamo aggiungere anche: LG Optimus L4 II, LG Optimus L4 II Dual, LG Optimus L5, LG Optimus L5 Dual, LG Optimus L5 II, LG Optimus L7, LG Optimus L7 II, LG Optimus L7 II Dual, LG Optimus Nitro HD, Memo ZTE V956, Samsung Galaxy Ace 2, Samsung Galaxy Core, Samsung Galaxy S2, Samsung Galaxy S3 Mini, Samsung Galaxy Trend II, Samsung Galaxy Trend Lite, Samsung Galaxy Xcover 2, Sony Xperia Arc S, Sony Xperia miro, Sony Xperia Neo L, Wiko Cink Five e Wiko Darknight ZT. Insomma, se il tuo smartphone fa parte della lista c’è solo una soluzione: acquistarne uno più recente in grado di supportare l’aggiornamento!