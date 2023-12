Capodanno in Italia: le mete più economiche dove iniziare il nuovo anno

Per chi a Capodanno vuole rimanere nel Bel Paese sono diverse le opzioni. Si va dai grandi classici ad alternative decisamente inedite e più economiche

Vuoi trascorrere il Capodanno fuori ma non vuoi uscire dall’Italia? La scelta è ampia e variegata e contempla ogni genere di gusto personale. Certo essendo un periodo di altissima stagione non è semplice trovare degli alloggi a prezzi abbordabili nelle principali località turistiche. Con un po’ di sana lungimiranza però si può comunque organizzare qualcosa di carino e al contempo non troppo dispendioso.

Una delle certezze in tal senso è sicuramente Venezia con quella sua aria suggestiva e malinconica è l’ideale per dare il benvenuto al nuovo anno. Si possono trovare feste ed eventi di ogni tipo e per ogni fascia di prezzo o semplicemente lasciarsi andare a delle passeggiate lungo la laguna e i vicoletti stretti che l’hanno resa celebre nel mondo.

Capodanno 2024: le migliori mete italiane da Nord a Sud

Torino invece è quella bellezza che viene spesso bistrattata senza motivo. Costi sostenibili e spettacoli teatrali la rendono una destinazione perfetta per chi non ama feste e discoteche. Ovviamente non manca il divertimento con la festa in Piazza Castello che è da sempre un cult del capoluogo piemontese.

Non solo Nord però. L’Italia ha tanto da offrire a Capodanno anche al Sud dove con un po’ di fortuna ci si può lasciare andare anche ad un bel bagno in mare. In Calabria spicca lo show condotto da Amadeus mentre chi vuole godersi la Costa degli Dei può farlo a costi piuttosto bassi visto il periodo di bassa stagione.

La Puglia si propone con le meraviglie di Lecce e Monopoli, mentre in Sicilia Ortigia con il suo affascinante centro storico e le botteghe artigianali può offrire un qualcosa di diverso e intriso di belle sensazioni.

Per gli amanti dell’avventura può essere una buona idea un bel Capodanno in Glamping. Sotto questo punto di vista non mancano le proposte. Una su tutte è l’Orlando in Chianti Glamping Resort a Cavriglia (Arezzo, in Toscana) dove durante la notte di San Silvestro si può dormire in una Cube Suite con vista cielo o in alternativa in una Airstream. Trattasi di una sorte di roulotte americana che si trasforma per una notte, in un nido caloroso ed accogliente. Insomma, in questo modo si può unire l’utile al dilettevole visto anche il caro voli dovuto all’aumento dei costi del carburante. Per una volta rimanere in Italia può essere una vera e propria risorsa tutta da sfruttare.