Usare lo smartphone come un PC è possibile: come farlo pagando pochissimo

Grazie ad un metodo economicissimo e semplicissimo è possibile utilizzare lo smartphone come un vero e proprio computer. Ecco di cosa hai bisogno

Quante abbiamo desiderato trasformare il nostro smartphone in una sorta di computer, ma in apparenza sembra davvero difficile farlo. Nulla di più sbagliato e mai come in questa occasione torna utile il sempre valido “volere è potere”.

Ma in che modo è possibile realizzare tutto ciò con un esborso economico contenuto? Si tratta di un escamotage così semplice che sembra quasi incredibile da credere. Non rimane che andarlo a scoprire per capire come attuarlo in pochissimi istanti.

L’accessorio che “trasforma” lo smartphone in pc: di cosa si tratta e quanto costa

Il tutto sta nell’acquistare un accessorio da 9,99 euro dall’utilizzo estremamente intuitivo. Basta collegarlo alla porta USB C dello smartphone e si spalanca un vero e proprio mondo. Con un semplice gesto si possono avere a disposizione una porta HDMI per il collegamento display esterni e una porta USB per colllegare periferiche come ad esempio memorie esterne, mouse, tastiere e tanto altro.

Ma non è tutto. Nella dotazione è compresa anche un’utilissima porta USB C grazie al quale si può mettere in carica il proprio dispositivo al momento dell’utilizzo cosí da poterlo sfruttare senza alcun limite. Basta semplicemente andare su Amazon per far proprio questo oggetto in grado di stravolgere in positivo l’esperienza di fruizione degli individui.

Prezzo decisamente basso e possibilità di averlo direttamente a casa con spedizione rapida e gratuita (per gli abbonati al servizio Prime) sono gli altri punti di forza di cui tener necessariamente conto. Meglio affrettarsi però perché si tratta di un articolo con disponibilità limitata e si corre il rischio di non trovarlo e di dover aspettare che venga “caricato” nuovamente sul noto portale di vendita online.

Per forza di cose bisognerebbe prima provarlo per capire a pieno il suo enorme potenziale. Vista la spesa vale la pena provare, anche perché essendo piccolo e per niente ingombrante lo si può portare praticamente ordunque.

Di fatto sarà come avere sempre un pc portatile in tasca, il che al giorno d’oggi nella societá delle ultra connessioni può essere estremame utile per compiere una svariata gamma di attivitá, sia ludiche che in ambito lavorativo. Per chi non è particolarmente amante dei computer ma vuole comunque avvalersi delle sue notevoli funzioni, questo può essere il compromesso ideale in grado di garantire praticità e risparmio.