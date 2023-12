Oroscopo: qual è il segno più orgoglioso dello zodiaco? Incredibile ma vero è proprio lui

Secondo le stelle c’è un segno zodiacale su tutti che è più orgoglioso degli altri. Andiamo a scoprire qual è nello specifico e perché gode di questa fama

I segni zodiacali sono tutti ben diversi tra di loro e ognuno ha delle sue caratteristiche peculiari. C’è chi spicca per la propria personalità, chi è più sensibile e chi invece è più portato a dire bugie. In tutto questo scenario ricco di particolarità c’è anche l’orgoglio, che secondo le stelle riguarda in particolar modo un solo segno.

Prima di capire qual è e per quale motivo spicca sotto questo punto di vista è bene chiarire che non si tratta di qualcosa di assoluto, ma di un tratto che potrebbe essere preponderante in chi è nato sotto questo segno. Pronti a scoprire chi è? Tenetevi forte, si parte per un viaggio verso un universo bizzarro ed inesplorato.

Oroscopo: l’orgoglio e la fragilità del Leone

Ebbene si, è proprio il Leone (23 luglio 22 agosto). In realtà ha un cuore d’oro, ma probabilmente anche per questo eccede in orgoglio. D’altronde è un segno di fuoco e la testardaggine fa parte del suo essere in maniera viscerale. Nel corso delle discussioni non è affatto semplice avere a che fare con lui, tende sempre a portare avanti il suo punto di vista e non tener eccessivamente conto di quello degli altri.

Al contempo però il Leone è anche un segno temerario e dotato di tanta vitalità. Ha sempre tanta energia e non ha problema a spenderle sia nel lavoro che nella vita privata. Visto questo grande impegno ha una notevole difficoltà ad ammettere i propri errori e preferisce scaricare la colpa sugli altri piuttosto che dire che “per una volta ha commesso uno sbaglio”.

Al contrario di quanto si possa pensare non è dovuto ad un eccesso di presunzione, bensì ad una fragilità caratteriale. Vuole mostrarsi forte davanti agli altri, ma non sempre ciò è possibile. Alle volte cade nella trappola di pensare che le persone che gli fanno eccessivi complimenti siano buone e migliori delle altri. Nulla di più sbagliato, alla lunga poi può arrivare il conto, che può essere decisamente salato.

Se si sente amato il Leone è in grado di donare affetto e fedeltà come pochi altri. Romanticismo e passionalità sono tra le sue caratteristiche basilari. Anche in amicizia sa farsi apprezzare e può essere quella spalla su cui poggiarsi in qualsiasi momento visto che difficilmente si tira indietro. Insomma, croce e delizia, dipende dai punti di vista.