Vuoi condividere un segreto? Grazie alla nuova funzione di Whatsapp puoi farlo: scopri come

Una delle ultime novità di Whatsapp consente agli utenti di poter condividere i loro segreti. Scopriamo in che modo ci si può avvalere di questa interessante funzione

Whatsapp è sempre sul pezzo. L’applicazione di messaggistica istantanea più nota al mondo è in continuo aggiornamento e propone ai suoi utenti novità clamorose che fanno letteralmente girare la testa. Ultimamente sono nate le conversazioni segrete con il blocco che impedisce a chi non è in possesso di un determinato account di vedere quanto su scritto su alcune chat.

D’altronde la privacy è uno dei capisaldi di Whatsapp ed è una tematica che sta particolarmente a cuore a coloro che si avvalgono di questo strumento. Stavolta però Meta ha preso spunto da un altro social network tirando fuori un’idea davvero notevole. Un po’ come successo per i canali già utilizzati ampiamenti da Telegram, stavolta l’app con la cornetta biancoverde si è ispirato a Snapchat.

Whatsapp, la nuova funziona che aiuta a condividere i propri segreti: qual è la “musa ispiratrice”

Sulla scia di quanto già avviene per i contenuti multimediali d’ora in poi anche per i messaggi vocali sarà possibile avvalersi dell’opzione “visualizza una volta”. Basterà infatti selezionare le feature per creare una nota vocale e automaticamente si cancellerà appena il destinatario lo avrà ascoltato.

Dunque un filo conduttore con la tanto decantata privacy che rende felice un po’ tutti, sviluppatori e utenti. In questo modo si tolgono dalla circolazione dei messaggi che potrebbero rivelarsi decisamente delicati. Whatsapp però consiglia di avvalersi di questa opzione solo quando si chatta con persone estremamente fidate.

Questo perché esiste un modo per aggirare la natura dei cosiddetti dati effimeri. Gli utenti Android ad esempio possono utilizzare la funzionalità di registrazione dello schermo mentre ascoltano (anche i dispositivi iOS) e a prescindere dalla tipologia di smartphone si potrebbe ricorrere ad uno strumento esterno per registrare il contenuto del messaggio.

Al momento la novità sui messaggi vocali che si distruggono dopo il primo ascolto è in fase di lancio e sarà rilasciata e visibile facendo l’aggiornamento di Whatsapp. Nel giro di poco tempo sarà ampiamente diffusa e conosciuta e sarà utilissima per poter condividere un segreto che si vuole far conoscere e che al tempo stesso di vuole subito far cadere nel dimenticatoio. Con questa upgrade Whatsapp continua a guadagnare punti e a migliorare l’esperienza dei fruitori che non aspettano altro che vengano rilasciate nuove modalità d’uso.