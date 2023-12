Lego, beato se li hai ancora: quali sono i set da collezione che oggi valgono oro

Alcuni pezzi Lego del passato oggi possono essere rivenduti a cifre davvero importanti. Vediamo quali sono i potenziali guadagni che si possono ottenere

I Lego hanno accompagnato diverse generazioni di bambini e continueranno a farlo. I set prodotti negli anni suscitano però l’interesse anche dei grandi che in alcune circostanze sono disposti a fare a follie pur di accaparrarseli. Al pari di quanto avviene per le monetine e altri oggetti rari anche per i Lego ci sono tutta una serie di fattori che vanno tenuti in considerazione.

Si va dalla complessità della struttura fino ad arrivare alla rarità di alcuni pezzi che ormai sono difficilmente reperibili e alla fedeltà dei dettagli. Per effetto di ciò andiamo a scoprire tutto ciò che è doveroso sapere in merito al mercato dei Lego e soprattutto quali sono i pezzi che più di altri catalizzano gli interessi di appassionati.

Rivendita pezzi Lego: quali sono delle vere e proprie miniere d’oro

Tra gli esempi più calzanti ci sono quelli della Stazione Spaziale Internazionale che è dotata anche di Shuttle oppure quelle di diverse mini figures degli astronauti. In questo scenario a dir poco elettrizzante non si possono non menzionare alcuni esemplari degli anni ’80 e ’90 come la ricercatissima e rarissima Monorotaia.

Ma non è tutto. Tra i Lego di maggiore valore spiccano anche i set di carattere architettonico come la Tour Eiffel di Parigi e il Big Ben di Londra. Spazio inoltre alla Skyline di New York e all’Opera House di Sydney. Tra le costruzioni Lego di assoluta perfezione meritano una menzione particolare quelle di Star Wars e tra le diverse proposte una delle più interessanti è Lego Star Wars UCS Millennium Falcon realizzata nel 2017 e che prevede 7541 pezzi di assemblaggio.

Tra i pezzi più apprezzati di tutti i tempi rientrano sicuramente l’Expert Sydney Opera House che consente di ricostruire l’intero complesso in 3000 pezzi e l’Indiana Jones Temple Escape che rappresenta la celebre scena del film in cui Indiana Jones fugge dal tempio scappando dall’immensa sfera di pietra.

Non si può tralasciare la Lego Old Fishing Store che rappresenta una scenografica casetta a bordo lago con i pescatori pronti a salpare per la pesca. È comprensiva di oltre 2000 pezzi e di 4 mini figures e svariati dettagli ricchi di particolari. Dunque un vero e proprio mondo tutto da scoprire e che può appassionare anche quando si cresce, senza tralasciare che questi pezzi possono fruttare delle cifre di non poco conto.