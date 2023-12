Vuoi utilizzare il cellulare in auto ma senza fili? Ecco la svolta che sta cambiando la vita di tutti

La tecnologica continua a far passi da gigante. Una delle ultime trovate in ordine di tempo può aiutare a migliorare l’esperienza di fruizione delle persone, in particolar modo mentre sono alla guida

Al passo coi tempi la maggior parte delle auto moderne sono dotate di connettività e innovazioni tecnologiche di grande prestigio. All’interno dei veicoli tutto è smart sia per quanto concerne la guida sia per quel che riguarda i servizi aggiuntivi che aiutano a migliorare l’utilizzo dei dispositivi mobili all’interno dell’auto.

Tra le applicazioni più recenti c’è Android Auto che consente di utilizzare i servizi del proprio smartphone attraverso il display della vettura. Grazie a questo genere di collegamento è possibile ascoltare la musica, rispondere alle chiamate tramite autoradio e microfono e soprattutto per consultare le mappe stradali.

Dongle Motorola per Android: di cosa si tratta e quanto costa

Non tutte le auto vantano il servizio di Android Auto Wireless che consente di collegare il cellulare all’auto senza l’utilizzo di alcun cavo o filo. Motorola però ha lanciato un’idea di grande utilità in grado di sopperire a questa situazione e che può aiutare ad evitare di dover mettere in carica il telefono.

Si tratta di un dispositivo che fa da tramite fra la memoria elettronica dell’autovettura ed il cellulare e si chiama Dongle Motorola per Android. Pur essendo molto piccolo permette di collegare smartphone e autoradio. Si collega grazie alla porta USB già presene per Android Auto. Resta fissa nella vettura ed utilizza la connettività Wi-Fi 5.

In poche mosse sarà possibile configurare il dongle per poi attivarlo e connetterlo. Su Amazon il prezzo del Dongle Motorola in questa fase natalizia è di 69,99 euro. Nella confezione oltre all’apparecchio c’è anche un pad antiscivolo per mantenere l’adattatore saldo alla propria auto.

Senza offerta di Natale invece il prezzo pieno è di 89,99 euro, per questo è bene approfittarne in questa fase. A prescindere da ciò l’aspetto fondamentale è che può essere utilizzato senza fastidiosi fili che tendono spesso ad intrecciarsi all’interno della vettura e che rischiano di usurarsi andando ad intaccare sul lavoro del device.

La connessione Wi-Fi invece aiuterà il collegamento a rimanere fisso così da potersi avvalere delle molteplici funzioni di questo strumento che è in grado di innalzare e non poco la qualità di fruizione da parte degli automobilisti. D’altronde la tecnologia è ormai parte integrante della nostra vita e quindi è meglio sfruttarla nel migliore dei modi per ottenere dei vantaggi tangibili.