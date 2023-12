Arriva Fussballliebe il pallone di Euro 2024: quello che riesce a fare ha dell’incredibile

Il pallone di Euro 2024 presentato da Uefa e Adidas avrà diverse funzioni tecnologiche che aiuteranno gli arbitri nelle loro decisioni

Manca sempre meno ad Euro 2024, torneo in cui l’Italia dovrà difendere il titolo conquistato nel 2021. Come da prassi è stato presentato il pallone che sarà utilizzato nel corso della manifestazione continentale. Si chiama Fussballliebe ed è stato presentato congiuntamente da Uefa e Adidas.

Il nome tedesco è chiaramente dovuto al fatto che l’Europeo si svolgerà in Germania mentre per quanto concerne le caratteristiche, sarà ultra tecnologico (il più avanzato di sempre in una competizione internazionale). Un qualcosa di mai visto prima che avrà il compito di dare manforte ai direttori di gara in alcuni frangenti cruciali dei match.

Cosa è in grado di fare Fussballliebe il nuovo pallone che sarà usato ad Euro 2024

Il nome tradotto in italiano significa amore per il calcio e in pratica integra dei sensori in grado di aiutare gli arbitri al Var per quanto riguarda il fuorigioco semiautomatico, la goal line technology e per riconoscere i falli di mano. I dati raccolti da questi palloni saranno combinati mediante algoritmi di intelligenza artificiale per poter risolvere le situazioni di gioco sopracitate.

È composto da 20 pannelli colorati che richiamano i colori delle nazionali che prenderanno parte al campionato europeo denominati Precisionshell e connessi tra loro da scanalature posizionate strategicamente per favorire la massima precisione nel direzionamento dei passaggi.

La realizzazione di questo pallone è il risultato di studi e analisi aerodinamiche che consentono di controllare in maniera meticolosa i flussi d’aria sulla superficie esterna in modo tale da favorire la velocità e la precisione di lanci tiri e cross. L’estetica del pallone verrà personalizzata prima di ogni partita con il nome della città e le illustrazioni dell’impianto che ospiterà la partita.

Dunque, si tratta di uno strumento che secondo Sam Handy, VP Product and Design di Adidas Football deve portare gioia e felicità ovunque venga calciato. D’altronde l’obiettivo principale di questo sport deve essere questo a prescindere dalle competizioni e dagli interessi economici che gravitano intorno ad esso.

Non resta che aspettare che arrivi giugno per vedere questo pallone finalmente in azione. Chissà se sarà di buon auspicio per gli azzurri che si affacciano a questa competizione con i gradi di Campioni di Europa. L’obiettivo è quello di provare nuovamente l’impresa in casa di uno dei nemici più acerrimi (sportivamente parlando) da un punto di vista storico.