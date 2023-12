Whatsapp, arriva la funzione “anti – blocco”: come sfruttarla per evitare di essere bloccati

La celebre app di messaggistica istantanea si arricchisce di una nuova interessante funzione utile ad evitare di essere bloccati. Vediamo come sfruttarla.

Gli sviluppatori dell’azienda Meta sono costantemente al lavoro per apportare nuove interessanti modifiche utili a soddisfare le esigenze degli utenti della piattaforma verde. Il 2023 è stato particolarmente scoppiettante per Whatsapp, infatti, sono state numerose le novità che hanno riguardato la celebre app di messaggistica istantanea.

Tra quelle che hanno fatto la felicità di milioni di utenti, la possibilità di modificare i messaggi inviati o ancora la possibilità di utilizzare l’app con lo stesso account, su due smartphone in contemporanea. Anche in merito alla sicurezza, la famiglia Meta si è dimostrato molto attento, introducendo la possibilità di proteggere Whatsapp con password, codici di sicurezza e Face ID, oltre che con l’impronta digitale.

In attesa della svolta con il supporto dell’Intelligenza Artificiale, arriva la funzione “anti – blocco”, che può essere sfruttata per evitare di essere bloccati. Specificando che questo maxi aggiornamento potrà essere sfruttato sia su Android che su iOS con l’ultima versione dell’applicazione, vediamo come può essere sfruttata.

Whatsapp: la funzione per non essere bloccati

Il team di sviluppatori dell’azienda Meta è costantemente al lavoro per proporre una novità dopo l’altra e, grazie agli ultimi aggiornamenti, ha messo a disposizione degli utenti una serie di strumenti che rendono Whatsapp ancora più versatile ed efficace. Tra le tante cose, la celebre app di messaggistica ha introdotto una nuova funzione che può essere sfruttata per evitare di essere bloccati. La distribuzione è già avvenuta per i beta tester e già nelle prossime settimane potrebbe essere disponibile a tutti.

La novità riguarda i canali e, nello specifico, i proprietari che se la vedranno con importanti violazioni riceveranno notifiche in tempo reale, che daranno la possibilità di intervenire tempestivamente per evitare di essere bloccati. L’idea è di offrire una schermata dedicata esclusivamente agli avvisi di canale che sarà visibile dagli admin nelle informazioni. Questo fa sì che, qualora ci fossero problemi, i proprietari possano intervenire per tempo, bloccando l’utente che ha rilasciato commenti non in linea con le regole della community ed evitando così sanzioni molto severe come, ad esempio, la sospensione definitiva del canale.

In questo modo, Whatsapp offre un maggior livello di trasparenza per i consumatori che avranno la possibilità di identificare facilmente eventuali problemi riguardanti i loro canali ed individuare tempestivamente gli aggiornamenti che violano le linee guida del canale.