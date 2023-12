Stipendi più alti da gennaio 2024, tutti i bonus che gonfiano la busta paga: sono tantissimi

Con l’arrivo del nuovo anno, arriveranno anche numerosi bonus a gonfiare le buste paga. Ecco le novità sugli stipendi 2024.

Dal punto di vista fiscale, il 2024 si prospetta come un anno piuttosto ricco e non solo per i lavoratori. Le buste paga saranno gonfiate da diversi bonus, agevolazioni e sgravi, una svolta davvero molto interessante per dare il via al nuovo anno nel migliore dei modi.

Chiaramente, sebbene ci siano fattori comuni in base alla soglia di reddito, sono previste differenze in alcuni casi specifici come, ad esempio, le persone monoreddito o le madri lavoratrici, e così via.

Vediamo allora, quali aumenti in busta paga spettano e come combinare due o più agevolazioni fiscali.

Stipendi 2024: come ottenere i bonus e quanto spetta

Per molti lavoratori, la busta paga 2024 avrà un netto decisamente maggiore rispetto all’anno che sta per concludersi. Proprio come previsto dalla Legge di Bilancio 2024, innanzitutto, presto ci saranno aumenti generalizzati, questo per adeguare gli stipendi al costo della vita. Con la Manovra 2024, il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ha più volte ribadito l’obiettivo di tutelare chi ha redditi bassi, per cui, la maggior parte dei fondi sono dedicati all’aumento degli stipendi.

Oltre ai ritocchi al rialzo per effetto della rivalutazione, una tassello importante nella maggiorazione degli stipendi è rappresentato dagli sgravi fiscali. Si tratta di una voce da non sottovalutare affatto, considerato che di fatto incrementano direttamente l’importo in busta paga e, quindi, il netto mensile. Il primo sgravio importante è quello destinato alle buste paga fino a 2692 euro lordi, che vedranno una riduzione del 9,19% per il settore privato, mentre, sarà pari all’8,80% la riduzione che spetta ai dipendenti pubblici. Non dimentichiamo, poi, gli sgravi fiscali riconosciuti alle mamme lavoratrici con almeno due figli che possono raggiungere i 3 mila euro annui, che possono essere combinati al precedente.

Anche la riforma Irpef avrà il suo effetto positivo sulle buste paga dei lavoratori italiani. La Manovra 2024 prevede una riduzione del 2% per chi ha un reddito compreso tra i 15 mila e i 28 mila euro. Attualmente, l’aliquota più bassa dell’Irpef è fissata al 23% e spetta a chi guadagna meno di 15 mila euro. La seconda aliquota, invece, è fissata al 25% ed è applicata a chi guadagna tra i 15 mila e i 28 mila euro. In seguito alla riforma, queste due fasce saranno accorpate e l’aliquota resterà al 23%. Restano, infine, i fringe benefit che vengono estesi a tutti e maggiorati.