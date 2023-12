Pagamenti in contanti: come si prova una transazione in caso di contestazione

Il pagamento in contanti rimane una delle soluzioni più utilizzate in Italia, ma come si può tenerne traccia? Ecco tutte le soluzioni.

Ad oggi, nonostante l’avvento di nuove tecnologie finanziarie, il denaro contante rimane il metodo di pagamento più diffuso, specialmente per transazioni di modico valore.

Tuttavia, questa preferenza per il contante porta con sé un importante svantaggio, quello della tracciabilità delle transazioni finanziarie.

La legge impone un limite ai pagamenti in contanti, attualmente fissato a 5.000 euro, ma questo non impedisce che i contanti siano utilizzati ampiamente.

La mancanza di tracciabilità, tuttavia, può creare complicazioni in caso di contestazioni o necessità di dimostrare avvenuti pagamenti. Ecco come affrontarle.

Perché poter dimostrare un pagamento in contanti è importante

Dimostrare che un pagamento è avvenuto è cruciale, soprattutto in situazioni in cui si verifica una contestazione. In mancanza di prove, c’è il rischio di dover effettuare il pagamento nuovamente. Un esempio lampante è rappresentato dai casi di lavoro nero, dove i datori di lavoro spesso faticano a dimostrare di aver effettuato pagamenti, mettendo così i lavoratori nella posizione di richiedere il pagamento nuovamente.

È importante notare che i pagamenti in contanti non sono sempre associati ad azioni illegali; pertanto, è fondamentale sapere come documentarli correttamente. Non solo le contestazioni legali, ma anche l’esercizio dei diritti dei consumatori può richiedere la prova del pagamento. Considerando il limite attuale di 5.000 euro per i pagamenti in contanti, la difficoltà nel dimostrare un pagamento può avere conseguenze significative.

Cosa fare in caso di contestazione: tutte le soluzioni

Una pratica consigliata è prepararsi per transazioni di importo più elevato garantendo prove documentali, come una scrittura privata che attesti l’avvenuto pagamento. In assenza di tale documento, è possibile provare la transazione con altri mezzi. Poiché i pagamenti in contanti non lasciano traccia elettronica, le dichiarazioni dei testimoni diventano uno degli strumenti più efficaci per dimostrare il pagamento. È importante notare che i testimoni non possono essere direttamente coinvolti nelle transazioni e non devono avere interessi nell’esito della disputa. La legge stabilisce un divieto di prova testimoniale per contratti di valore superiore a 2,58 euro, come indicato dall’articolo 2721 del Codice Civile. C’è un’eccezione, poiché il giudice può derogare da questo divieto basandosi su usi e consuetudini relativi alla natura del contratto e ai rapporti tra le parti.

Lo scontrino, benché sia un documento fiscale, può fungere da prova di pagamento, poiché di solito viene emesso al momento della transazione. Tuttavia, la sua efficacia può variare e, in alcuni casi, può essere considerato solo come prova presuntiva, valida fino alla contestazione dell’altra parte. In assenza di testimoni e scontrini, l’ultimo ricorso per provare il pagamento in contanti è il giuramento decisorio. Questo implica che una parte chieda all’altra di giurare sulla circostanza in questione, vincolando il giudice a decidere in base alle dichiarazioni. Tuttavia, il giuramento falso è soggetto a sanzioni severe, inclusa la reclusione da 6 mesi a 3 anni, rendendolo un deterrente significativo.