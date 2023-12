Relazioni di coppia, perché gli amori di oggi durano così poco? La scienza svela i motivi

Senza dubbio, negli anni il modo di vivere l’amore è radicalmente cambiato, ma perché le relazioni di oggi durano così poco? La risposta della scienza.

Sebbene, non si possa generalizzare, le relazioni di oggi non durano più tanto, come una volta. A chiunque sarà capitato di guardare i propri nonni e chiedersi come avranno fatto a stare insieme tutta la vita, soprattutto, se la propria relazione comincia a scricchiolare già dopo qualche mese.

Insomma, viene quasi naturale fare il confronto tra gli amori del passato e quelli contemporanei. Ma allora cosa è cambiato nelle relazioni di coppia con il passare del tempo? Negli anni è veramente cambiato il modo di amare?

A darci una risposta, un gruppo di ricercatori inglesi che hanno deciso di esaminare approfonditamente la sfera sentimentale e i rapporti di coppia, per capire perché oggi ci si lascia più facilmente che un tempo. Vediamo allora, la risposta della scienza.

Perché le relazioni di coppia durano così poco? La risposta della scienza

E’ innegabile che oggi gli amori non sono più “finché morte non ci separi”, ma perché? Come mai le relazioni di coppia durano così poco? Ad indagare in merito, ci ha pensato un gruppo di ricercatori dell’University College di Londra in collaborazione con gli studiosi dell’Università di St Andreas in Scozia. Gli esperti hanno analizzato il campo dei sentimenti e dei rapporti con l’intento di dare una spiegazione alla così breve durata delle relazioni amorose di oggi.

Secondo quanto rilevato dai ricercatori inglesi e svedesi, il problema sarebbe da ricercare principalmente nell’incipit del rapporto o della frequentazione. Nello specifico, gli esperti hanno evidenziato come le nuove generazioni vedano in un rapporto di coppia e in una convivenza, una convenienza. In altre parole, mentre prima scegliere di vivere insieme era visto come una sorta di prova in vista del matrimonio, oggi è un modo “facile” per uscire dal nido familiare, avere la propria indipendenza, ma allo stesso tempo con la possibilità di dividere le spese che questo comporta.

Insomma, sebbene le intenzioni iniziali siano più che amichevoli, molte relazioni di coppia non hanno nulla a che fare con i sentimenti e alla lunga questo fattore comporta la rottura del legame. Dall’indagine sarebbe emerso anche che ai giovani, spesso, manca un progetto di vita da condividere e da portare avanti insieme, scrivendo di fatto un finale non a sorpresa!