Intelligenza emotiva, come capire se qualcuno ne è dotato oppure no: i dettagli da non sottovalutare

Di recente, si sente spesso parlare di intelligenza emotiva, ma cosa differenzia le persone con intelligenza emotiva dagli altri. Ecco i dettagli da non sottovalutare.

Negli ultimi anni si sente spesso parlare di intelligenza emotiva. Del resto, avere questa capacità è importantissimo per godere di una vita piena, sia nel campo delle relazioni con gli altri quanto in quello professionale.

Potremmo definire l’intelligenza emotiva come la capacità di un individuo di riconoscere, distinguere, etichettare e gestire le proprie emozioni e quelle degli altri. Come spiega Daniel Goleman, noto Psicologo cognitivista e autore del best seller “Intelligenza Emotiva” (Emotional Intelligence) del 1995 “è la capacità di riconoscere i nostri sentimenti e quelli degli altri, di motivare noi stessi, e di gestire positivamente le nostre emozioni, tanto interiormente, quanto nelle relazioni sociali”.

Dunque, possedere un’intelligenza emotiva può essere di grande aiuto nella vita di tutti i giorni. Avere questo tipo di capacità permette di vivere in modo più soddisfacente le relazioni con gli altri, inoltre, aumentando la sicurezza interna aiuta ad affrontare gli ostacoli con più strumenti e risorse a disposizione. Ma come capire se qualcuno ne è dotato oppure no? Scopriamo cosa differenzia le persone con intelligenza emotiva dagli altri.

Come capire se qualcuno è dotato di intelligenza emotiva

L’intelligenza emotiva è una capacità molto importante dato che contribuisce a migliorare le relazioni con gli altri e, in generale, l’approccio alle diverse situazioni che si presentano nel corso della vita. Ma come capire se qualcuno ne è dotato oppure no?

Ebbene, ci sono diversi comportamenti e abitudini che le persone dotate di intelligenza emotiva tendono ad evitare. Innanzitutto, le persone con intelligenza emotiva non credono che il loro punto di vista rispecchi fedelmente la realtà e, soprattutto, non vivono le emozioni come se fosse un altro a provarle, ma le esprimono sempre in modo assertivo. Chi è dotato di intelligenza emotiva, inoltre, non è mai indifferente ad una situazione di cui ha paura, ma la affronta restando motivato fino alla fine. Poi le persone dotate di intelligenza emotiva si contraddistinguono per la cordialità nei rapporti con gli altri, ma agendo con attenzione quando si tratta di far entrare qualcuno nella loro vita.

Insomma, non assumere questi comportamenti significa essere dotati di intelligenza emotiva. Ad ogni modo, qualora ci si accora di avere un livello di intelligenza emotiva basso, la buona notizia è che questa capacità essere sviluppata e rinforzata. Del resto, imparare a gestire le proprie emozioni, ad entrare nei panni degli altri o vedere le cose sotto una luce diversa, sono comportamenti che possono essere appresi.