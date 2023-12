Le 5 fasi dell’amore, quali sono e come superarle con successo: molti gettano la spugna alla terza

Le fasi dell’amore rappresentano i momenti che una coppia nel corso della sua storia attraversa. Vediamo quali sono e perché molti gettano la spugna alla terza fase.

Ogni amore attraversa diversi momenti, che potremmo definire fasi. Questo significa che ogni copia, nel corso della relazione, vive una serie di stadi caratterizzati da eventi che, per alcuni consentono il raggiungimento di un amore soldi e duraturo, per altri segnano la rottura del legame.

Gli esperti hanno identificato 5 fasi dell’amore: dall’innamoramento all’inizio della relazione, dalla disillusione al superamento della crisi, fino all’arrivo del vero amore.

Chiaramente, la durata di questi periodi non è univoca per tutti, ma è influenzata da alcuni fattori come, ad esempio, il contesto storico – sociale in cui avviene l’incontro tra le due persone. Analizziamo, dunque, le diverse fasi dell’amore e cerchiamo di capire perché molte coppie non supera la terza.

Le fasi dell’amore: perché molte coppie non superano la terza

Come abbiamo visto, gli esperti hanno individuato cinque fasi dell’amore. La prima è l’infatuazione, l’innamoramento, quel momento in cui entrambe le parti sono mosse da un forte sentimento e sentono l’esigenza di stare sempre insieme, dove non si vedono i difetti e tutto è meraviglioso. In questa fase, la coppia vive l’illusione di stare insieme per sempre e pensa che solo restando unita possano essere superate tutte le difficoltà.

All’innamoramento segue l’inizio di una relazione. In questa fase, il legame si rafforza e le due persone scelgono di avere un rapporto stabile e serio, con la convivenza o formando una famiglia.

Finché non sopraggiunge il momento della disillusione. In questa fase, cominciano ad essere visibili i difetti e le imperfezioni della propria metà che, fino a quel momento, non erano stati notati. Si tratta di un momento molto delicato, tant’è che molte coppie non riescono a superarlo, mettendo un punto al rapporto d’amore. Per tantissime relazioni, la terza fase segna l’inizio della fine oppure un rapporto totalmente insoddisfacente.

Solo se la disillusione viene elaborata e digerita, si può raggiungere il vero amore. La terza fase rappresenta un momento molto difficile in cui entrambi i partner devono imparare ad accettare le loro diversità e a conviverci per avere una relazione più stabile e autentica. Una volta, poi, capito che nell’amore così come nella vita possono esserci momenti difficili, la coppia avrà modo di creare un legame ancora più profondo, in grado di cambiare il mondo.